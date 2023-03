Muskův Starlink spouští globální roaming. Na kolik vyjde?

Společnost Elona Muska provozující bezdrátový internet Starlink obměnila svou nabídku. Dřívější službu Starlink for RVs (obytné vozy) změnila na Starlink Roam a na výběr je v zásadě ze dvou tarifů: regionální roaming a globální roaming.

Druhá zmíněná varianta je novinka. SpaceX tvrdí, že s globálním roamingem vám bude internet fungovat všude na planetě Zemi: „Starlink nyní nabízí možnost globálního roamingu pro zákazníky cestující do míst, kde je připojení nespolehlivé nebo zcela nedostupné.“ Kromě toho mají zájemci garantovanou neomezenou rychlost a extrémně nízkou latenci.

Unlimited high-speed, low-latency internet on an as-needed basis where service is available (penguins not included)

— SpaceX (@SpaceX) March 15, 2023