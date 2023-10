Muskova síť X zavádí dvě úrovně předplatného: za 60 Kč měsíčně můžete upravovat příspěvky

Elon Musk si neustále láme hlavu nad tím, jak dostat svoji sociální síť X (dříve Twitter) z červených čísel do černých. Jelikož peníze z reklamy zdaleka nedokáží pokrýt veškeré náklady, pokouší se provozovatelé sítě X „vnutit“ co největšímu množství svých uživatelů prémiové předplatné. Dosud existovala pouze jedna varianta předplatného za 179 korun měsíčně, nyní síť X přichází se dvěma dalšími úrovněmi.

Aby síť X přilákala co největší množství platících uživatelů, omezuje základní bezplatné funkce a přidává je společně s novými vylepšeními do předplatného – mezi ty nejoblíbenější patří například psaní delších příspěvků či jejich editace. Mnohým ale tyto funkce za 179 korun měsíčně nestojí, a proto se Elon Musk pokouší zlákat nové předplatitele na levnější úroveň Basic. Ta přijde na 712 korun ročně či na 67 korun měsíčně, přičemž za tuto cenu předplatitel získá většinu důležitých funkcí pro běžného uživatele, hlavní omezení ucítí zejména tvůrci obsahu.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023