Musk by se měl mít na pozoru, konkurenční Threads mají 100 milionů aktivních uživatelů

Alternativě k Twitteru od Mety se velmi daří

Zuckerberg se pochlubil téměř 100 miliony aktivních měsíčních uživatelů

V Česku máme prozatím stále smůlu

Populární sociální síť Twitter, nyní X, nezažívá zrovna nejlepší období. Od převzetí platformy Elonem Muskem se na síti děje celá plejáda překotných změn, které nejsou řadě věrných uživatelů zrovna po chuti. Konkurence ovšem nespí a snaží se zaváhání X přetavit ve svůj prospěch a nalákat nespokojené uživatele. Aktuálně nejvíce se to daří sociální síti Threads, která vznikla jako přímá reakce na turbulentní období Twitteru, a podle všeho se Meta trefila do černého, alespoň podle vyjádření jejího generálního ředitele Marka Zuckerberga.

Threads má téměř 100 milionů měsíčních uživatelů

Ten se neváhal při příležitosti zveřejnění čtvrtletních finančních výsledků Mety pochlubit zajímavým milníkem – Threads se za první tři měsíce fungování přiblížilo 100 milionům aktivních měsíčních uživatelů, což je rozhodně velmi slušné číslo. Zuckerberg nezapomněl podotknout, že je spokojený se současnou trajektorií, která nejspíše v dohledné době jen tak nepoleví. „Nyní se dostáváme do bodu, kdy se budeme soustředit na další rozvoj komunity. Podle toho, co zatím víme, se to lidem líbí,“ prohlásil Zuckerberg.

Za svou krátkou existenci nasbíral Threads poměrně solidní počet uživatelů a také slušné renomé i přes to, že celá řada základních funkcí platformě chybí či je dostala teprve nedávno. Řeč je například o webové verzi, možnosti vyhledávat posty či editace zveřejněných příspěvků, za kterou nemusíte platit. Pokud bude Threads pokračovat tímto tempem, je velmi pravděpodobné, že brzy dožene X Elona Muska.

Threads má nicméně z pohledu českého uživatele jednu zásadní nevýhodu – na území Evropské unie není služba oficiálně dostupná a prozatím není jasné, kdy a zda vůbec bude. Nespokojení uživatelé Twitteru tak musejí vzít za vděk alternativě v podobě Mastodonu, případně Bluesky od zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho. Právě Bluesky v poslední době ožívá pod přívalem českých uživatelů, a pokud se strategie řízení Elona Muska nezmění, migrace uživatelů patrně jen tak neustane.