Motorola Edge 50 odhalena: voděodolnost, teleobjektiv a bezdrátové nabíjení pod 10 tisíc

Motorola Edge 50 je zajímavý smartphone vyšší střední třídy

Má hezký design a tenké, lehké a odolné tělo

Ve výbavě nechybí ani teleobjektiv či bezdrátové nabíjení

V posledních letech se stalo zvykem, že výrobci smartphonů (zejména ti čínští) představují nové řady telefonů postupně – nejprve do světa pošlou vrcholné modely s přídomky Pro, Plus nebo Ultra, a teprve poté odhalí základní model. To platí i o společnosti Motorola, která letos v dubnu odhalila smartphony Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro a Edge 50 Fusion, a teprve po třech měsících se usmyslela, že by nebylo od věci přijít i s „obyčejnou“ variantou Edge 50.

Motorola Edge 50: tenký a odolný telefon

Přestože se Motorola Edge 50 nehonosí žádným přídomkem, rozhodně se nedá říci, že by se jednalo o nezajímavý telefon. Svojí výbavou se řadí do vyšší střední třídy, avšak nepostrádá schopnosti, na které jsme zvyklí z vlajkových modelů – voděodolnost, bezdrátové nabíjení nebo teleobjektiv. Cena přitom vypadá velmi zajímavě.

Nová Motorola v sobě příslušnost k řadě Edge 50 nezapře – vypadá velmi podobně jako její sourozenci. Výrobce (Lenovo) opět použil design s oblými hranami a s elegantně vystupujícím modulem fotoaparátu z levého horního rohu zad. Záda mohou být buď plastová (broskvová a šedá barevná varianta) nebo z umělé kůže (zelená).

Ať si vyberete jakoukoliv variantu, můžete se těšit jednak na zvýšenou odolnost ohodnocenou jednak krytím IP68, a také vojenským standardem MIL-STD-810H, který slibuje odolnost vůči extrémním teplotám, vlhku, prachu nebo pádům. Motorola se navíc pyšní, že její novinka je nejtenčím telefonem, který tento standard splňuje – v pase má totiž pouze 7,79 mm. Příjemná je i hmotnost 180 gramů.

Plnohodnotná fotovýbava

Čelní stranu telefonu vyplňuje z 93 procent 6,7″ pOLED obrazovka s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz (pro dotyk 360 Hz). Panel umí vyobrazit kompletní spektrum DCI-P3, maximální jas činí 1 200 nitů (1 600 v peaku). Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový otvor obsahující 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4. V modulu na zádech najdeme následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8

13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.0

Nechybí ani bezdrátové nabíjení

Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition s osmijádrovým procesorem taktovaným na 2,5 GHz. Čipset doplňuje 8 GB RAM a 256GB úložiště. Bezdrátovou konektivitu zastupují standardy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC, k fyzickému spojení se světem slouží USB-C port. Tím lze rovněž dobíjet akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, a to až výkonem 68 wattů. Druhou možností je využít bezdrátové dobíjení s maximálním výkonem 15 wattů.

Operačním systémem je Android 14 zahalený do nadstavby Hello UI, u kterého Motorola slibuje dva roky velkých systémových aktualizací a třetí rok bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Motorola Edge 50 byla prozatím představena pouze v Indii, kde bude prodávána za 27 999 rupií, což je v přepočtu s připočtením DPH asi 9 500 korun. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby se tento telefon za tyto peníze prodával i na českém trhu, bohužel v tuto chvíli jeho globální dostupnost potvrzenou nemáme.