Motorola Edge 30: tenký, lehký a dobře vybavený smartphone

Novinka zaujme tenkým a lehkým tělem

Pohání ji procesor vyšší střední třídy

K dokonalosti chybí teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a vyšší odolnost

Před malou chvílí byla představena Motorola Edge 30, která doplňuje únorový vlajkový model Edge 30 Pro. Motorola jako by se nechala inspirovat společností OnePlus, která letos rovněž nejprve představila vrcholný model OnePlus 10 Pro, zatímco na základní OnePlus 10 ještě čekáme.

Motorola Edge 30 se na první pohled svému „profesionálnímu“ sourozenci hodně podobá, avšak na papíře už jsou patrné drobné ústupky, které se snaží kompenzovat nižší cena. Bude tato taktika slavit úspěch?

Motorola Edge 30: lehká jako peříčko, tenká jako žiletka

Přestože je Motorola Edge 30 na první pohled telefon poměrně standardních rozměrů (na výšku má téměř 160 mm), podařilo se výrobci poměrně výrazně zredukovat hmotnost a tloušťku. Zařízení na váze ukáže pouhých 155 gramů, což je v době 200gramových cihel velice příjemná hodnota. V pase pak naměříte 6,79 mm. Voděodolnost je zde zastoupena pouze v základní formě – telefon má certifikaci IP52, takže odolá jen lehkému postříkání, nikoliv však ponoření.

Čelní stranu vyplňuje displej s úhlopříčkou 6,5″. Jedná se o AMOLED zobrazovač s Full HD+ rozlišením, 100% pokrytím gamutu DCI-P3 a s podporou HDR10+. Obnovovací frekvence je úctyhodných 144 Hz, takže veškerý dynamický obsah bude maximálně plynulý. O perfektní audiovizuální zážitek se pak postarají stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Dvakrát padesát megapixelů

Součást displeje tvoří čtečka otisků prstů. V kruhovém výřezu nahoře uprostřed pak dlí 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.4. Fotomodul na zádech obsahuje tři samostatné fotoaparáty s následujícími parametry:

Hlavní s rozlišením 50 Mpx, světelností f/1.8 a optickou stabilizací

Širokoúhlý s rozlišením 50 Mpx, světelností f/2.2 a úhlem záběru 114°

Makro s rozlišením 2Mpx

Video lze pořizovat ve 4K při 30 fps, popř. ve Full HD při 60 fps. Nechybí ani možnost slow motion záznamu: ve Full HD rozlišení může být snímkovací frekvence 120 fps, v HD až 960 fps.

Nabíječka v balení

Motorolu Edge 30 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 788G+ 5G, tedy procesor střední třídy, který postačí i na nějaké náročnější hraní. Pomůže mu v tom i 8 GB operační paměti, úložiště pak můžete dostat v kapacitách 128, nebo 256 GB. Slot na paměťové karty bohužel chybí, telefon pojme pouze dvě nanoSIM karty. Podporována je moderní bezdrátová konektivita 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení.

Drátová sluchátka s 3,5mm jackem do telefonu nezasunete, jediným přítomným portem je USB-C. Nejvíce jej budete využívat k dobíjení interní baterie s kapacitou 4 020 mAh, které si užijete výkonem až 33 wattů. Co je potěšující, adaptér Motorola přidává do základního balení (stejně tak i ochranný kryt). Méně potěší, že bezdrátové nabíjení chybí.

Operační systém Android 12 doprovází několik funkcí od výrobce, například pokročilá gesta pro rychlé sejmutí snímku obrazovky nebo spuštění svítilny. Nechybí ani podpora režimu Ready For, který po připojení telefonu k monitoru či televizoru přepne systémové prostředí do desktopového rozhraní.

Cena a dostupnost

Motorola Edge 30 má vstoupit do prodeje 3. května, a to ve třech barvách: šedé, stříbrné a nazelenalé. Počáteční doporučená cena činí 10 999 Kč