Moto G9 Plus nabízí hromadu výkonu, perfektní fotky i skvělou výdrž a přitom moc nestojí

Na českém trhu se před několika týdny objevila novinka z oblíbené rodiny smartphonů Moto G. Nový model Moto G9 Plus nabízí vše, co nároční uživatelé od telefonu vyžadují, a přesto vám neudělá díru do peněženky. Tímto telefonem můžete potěšit nejen sebe, ale i své blízké.

Moto G9 Plus v sobě snoubí všechny vlastnosti, po kterých zákazníci nejčastěji volají – kvalitní a zároveň prostorný displej, dostatečný výkon, pořádnou porci paměti, kvalitní fotoaparáty a obrovskou výdrž. V každé z těchto kategorií Moto G9 Plus exceluje a přidává i spoustu užitečných funkcí navíc.

Perfektní displej a atraktivní barvy

Telefon byl navržen tak, aby zaujmul na první pohled. Zapomeňte na nudnou černou nebo černou, sáhnout můžete po atraktivní modré nebo zlaté barevné variantě. S barvami budete spokojeni i na přední straně, kde vám je zprostředkuje kvalitní 6,8“ Full HD+ Max Vision displej s podporou technologie HDR10. Telefon je díky živým barvám, vysokému jasu a poměru stran 20:9 výtečným společníkem pro sledování videí nebo hraní her.

Zrozen pro fotografování

Smartphone Moto G9 Plus je vybaven výkonným kamerovým systémem, jehož hlavním lákadlem je hlavní 64Mpx snímač s technologií Quad Pixel. Ten skládá informace ze 4 sousedních pixelů do jednoho a navíc je podpoře umělou inteligencí, díky čemuž do svého rodinného alba získáte perfektní fotografie za každých světelných podmínek.

V úzkých uličkách vás nenechá na holičkách 8Mpx širokoúhlá kamera, při focení detailů zase oceníte přítomnost kamery Macro Vision. Díky hloubkového senzoru rovněž budete schopní pořizovat profesionální portrétní snímky s rozmazaným pozadím, a pokud rádi fotíte sebe sama, je připravena 16Mpx selfie kamerka schovaná do drobného otvoru v displeji. S ní můžete telefon také odemknout, popřípadě využít čtečky otisků prstů v zamykacím tlačítku. Data ve vašem telefonu tak budou v absolutním bezpečí.

Výkon na rozdávání

Moto G9 Plus se nezalekne ani složitých úloh. Díky osmijádrovému procesoru Qualcomm Snapdragon 730G a 4 GB RAM si vychutnáte nejen plynulost systému Android 10, ale i detailní grafiku vašich oblíbených her. Telefon potěší velkou kapacitou interní paměti 128 GB, a pokud by vám náhodou chybělo místo, můžete ji rozšířit paměťovou kartou až do kapacity 512 GB. Získáte tak hromadu prostoru pro své hry, videa, fotografie, hudbu a tak dále. A když už je řeč o hudbě, díky 3,5mm konektoru si můžete připojit svá oblíbená sluchátka.

Telefon vás podrží i díky své obrovské výdrží, vestavěný 5 000mAh akumulátor slibuje až 147 hodin nepřetržitého přehrávání hudby, 19 hodin sledování videí nebo 14 hodin prohlížení webových stránek. V běžném provozu vám poskytne výdrž až dva dny na jedno nabití, a pokud by vám náhodou došla šťáva, přiložená nabíječka TurboPower 30 vám doplní energii na 12 hodin za méně než deset minut.

Čistý Android bez zbytečných aplikací

Moto G9 Plus pohání čistý operační systém Android 10 doplněný o spoustu užitečných funkcí z rodiny Moto Experiences, díky nimž si můžete telefon upravit k obrazu svému – vytvářet motivy, měnit písma, barvy, tvary ikon, volit užitečná gesta apod. V pohotovosti je také vždy služba Google Assistant, kterou lze vyvolat bleskurychle stisknutím speciálního dedikovaného tlačítka na boku telefonu.

Moto G9 Plus se již prodává na českém trhu za doporučenou maloobchodní cenu 5 499 korun včetně DPH.