Moto G9 Plus: cena lehce nad pět tisíc, přesto si na ní zahrajete ty nejlepší hry

U vlajkových modelů není důvod pochybovat o naprosto dostatečném výkonu i při hraní těch nejnáročnějších her. Nicméně ne každý chce za smartphone dávat přes 20 tisíc korun, ale přesto by si rád zahrál. V redakci nyní testujeme smartphone Moto G9 Plus, která s cenou 5 500 Kč nabízí nejen slušnou výdrž, ale především dostatečný výkon pro hraní her.

V redakční poště se nám často množí dotazy o tom, zda bychom nějaký herní titul mohli vyzkoušet na konkrétním smartphonu, a pokud jej v redakci máme, vždy se vám snažíme vyhovět. Moto G9 Plus díky použitému procesoru Snapdragon 730G s osmi jádry a 4 GB RAM skvěle reprezentuje cenově dostupnou střední třídu. Vzhledem k přítomnosti 5000mAh akumulátoru rozhodně nemusíte mít strach, že si své oblíbené hry v terénu dosyta neužijete.

Hardwarové parametry Motorola Moto G9 Plus Systém: Android 10 Rozměry: 170 x 78,1 x 9,7 mm , Hmotnost: 223 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core 2x 2,2 GHz Kryo 470 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 470 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,81", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 118˚, 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.2, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, 29mm, HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Cena: 5 499 Kč Kompletní specifikace

Ještě než se pustím do hodnocení jednotlivých herních titulů, podělím se s vámi o výsledky z AnTutu benchmarku, kde jsem se průměrem tří testů dostal na 227 851 bodů. Do herního výběru jsem záměrně zahrnul tituly s opravdu náročnou 3D grafikou, které procesor a GPU dokáží slušně potrápit.

Call of Duty: Mobile

Jako první přišla na řadu akční pecka Call of Duty v mobilní verzi. Ta má ve výchozím stavu nastavené detaily na střední hodnotu, nicméně po několika odehraných turnajích jsem nepozoroval žádné zpomalení a rozhodl se tedy detaily přenastavit a velmi vysoké.

Ani v tomhle případě se Motorola nijak nezadýchala. V nastavení jsem tedy aktivoval ještě antialiasing (vyhlazování hran) a ani v tomto případě se žádné zpomalení neobjevilo a hra běžela naprosto plynule.

Asphalt 9: Legends

Další zastávka proběhla u závodní hry Asphalt 9, kterou rovněž není potřeba nijak podrobně představovat. Kromě skvělé hratelnosti nabízí i prvotřídní grafiku a skvěle se tedy hodí k otestování výkonu telefonu. I v tomhle případě výrobci ve výchozím stavu nastavují horší grafiku, nicméně je možné se přepnout na vysoké detaily.

To jsem po několika odehraných závodech udělal a čekal, zda se objeví nějaký propad snímkovací frekvence. Ani tady ale Snapdragon 730G nijak nezklamal a ulicemi nejrůznějších světových měst jsem se proháněl bez sebemenšího zaškobrtnutí. Zpomalení se neobjevilo ani při aktivaci nitra, které je doprovázeno poměrně masivními grafickými efekty.

Real Racing 3

U vůně spálených gum ještě chvíli zůstaneme. Real Racing 3 sice nepatří mezi nejnovější tituly – na smartphonech existuje už od února roku 2013, nicméně se stále jedná o jednu z nejlépe vypadajících závodních her pro mobilní telefony. Vývojáři navíc titul neustále vylepšují a nebojím se napsat, že grafika stále odpovídá trendům roku 2020 a skvěle tedy poslouží jako benchmark výkonu.

Ani tady se ale žádný překvapivý výsledek nekoná. Real Racing 3 sice v nastavení nenabízí možnost přepnout na lepší grafiku či textury ve vyšším rozlišení, ale i tak běží naprosto stabilně a bez poklesu snímkovací frekvence.

Jedna z nejoblíbenějších (nejen) multiplayerových her o přežití Ark: Survival Evolved na mobilech nabízí naprosto fantastickou grafiku, která snese srovnání s leckterými demo záběry z benchmarků. Ve výchozím stavu má hra nastavenou kvalitu detailů na střední a ukazatel rozlišení textur je zhruba ve 2/3.

S touhle konfigurací hra na Moto G9 Plus běží naprosto stabilně. Když ale přepnete detaily na Ultra a rozlišení textur na maximum, už je při hraní patrný propad snímků a hra se mírně trhá. Tady jsem tedy během testování poprvé narazil, ale nutno dodat, že se bavíme o Ultra detailech a vysokém rozlišení textur.

TauCeti (technology benchmark)

TauCeti je akční FPS hra s RPG prvky pro PC a konzole běžící na Unreal Engine. Sympatické je, že pochází od brněnských vývojářů ze studia BadFly Interactive, ve které se podobně jako u Arku ocitáte v roli přeživšího na cizí planetě s poměrně jasným úkolem – přežít. Titul má velice pěknou grafiku, i když na mobilech nelze mluvit o plnohodnotné hře, ale spíše o technologickém demu, ve kterém si můžete vyzkoušet úvodní pasáž hry. Sluší se také dodat, že ve výchozím stavu jsou veškeré hodnoty pro grafiku nastaveny na maximální úroveň.

Ihned po spuštění bylo znát, že tady už byly limity čipsetu a grafického akcelerátoru Adreno 618 vyždímány na maximum a demo se v některých pasážích celkem slušně sekalo. Ostatně výsledná snímkovací frekvence (16,7 FPS) zhruba minutového benchmarku mluví za vše.

Stejně tak když spustíte samotný úvod do hry s detaily nastavenými na maximum, nečekejte žádný extra herní zážitek. Obraz se zkrátka čas od času trhne, což je nejvíce patrné zejména při pohledu do husté džungle, nebo na útočící dinosaury. V nastavení ale stačí snížit grafiku na střední a je po problému, a i takto graficky náročné technologické demo, jako je TauCeti, si na telefonu za pět a půl tisíce se sníženou grafikou bez problémů vyzkoušíte.

Moto G9 Plus a další smartphony s čipsetem Snapdragon 730G a alespoň 3 či 4 GB RAM ukazují, že pro dostatečný zážitek z hraní není ihned nutné sahat po telefonu za dvacet tisíc, ale stačí vám podstatně méně. Jasně, u TauCeti či Arku, kteří s grafikou patří mezi to nejlepší, co na mobilních hrách můžete vyzkoušet, se budete muset spokojit s nepatrně sníženými grafickými detaily, ale na plnohodnotném a plynulém zážitku z hraní to nijak neubírá.