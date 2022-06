Mobilní data za méně než 300 Kč? Vodafone ještě zlevnil tento výborný tarif

Vodafone zkouší oslovit nové zákazníky se staronovou nabídkou mobilního tarifu. Přezdívá jej „nejvýhodnějším tarifem s 3 GB dat“ a z parametrů je jasné, že cílí na ty nejméně náročné. Za 288 Kč měsíčně dostanou 3 GB mobilních dat a 130 volných minut do všech sítí, SMS bude stát 1,51 Kč za zprávu. K tomu se operátor chlubí evropským roamingem v ceně, vyřízením bez závazku a možností přesunu telefonního čísla od konkurence.

Druhým dechem však nutno poznamenat, že na tento nenáročný tarif nedosáhne zdaleka každý. Dle podmínek je určen pouze pro nové firemní i nefiremní zákazníky, případně pro stávající zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z předplacených služeb na měsíční vyúčtování. Pokud tedy využíváte tarifních služeb Vodafonu a chcete si pořídit levnější, touto cestou to nejde.

Výhodnou nabídku za 288 Kč měsíčně Vodafone nabízí do 31. července. Zvýhodněná cena vám pak zůstane po celou dobu využívání. V titulku tohoto článku je ale řeč o zlevnění. Na úplně stejný tarif totiž operátor lákal již v červnu. Tehdy ale stál 336 Kč měsíčně, přičemž akce měla skončit k poslednímu červnovému dni. To ale již neplatí – cena je teď ještě nižší a využít ji lze až do konce července.