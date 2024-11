MKBHD znovu terčem kritiky. V Lamborghini se proháněl rezidenční oblastí při rychlosti až 155 km/h

Na technologické YouTube scéně patrně není známější tvůrce než Marques Brownlee, taktéž známý pod zkratkou MKBHD. Ten na internetové scéně působí už poměrně dlouhou dobu, za kterou si získal nejen řadu fanoušků, ale také poměrně velký morální kredit. Ten začal dostávat trhliny přibližně dva měsíce nazpět, kdy MKBHD vydal vlastní aplikaci s tapetami, která se nesetkala s kladným přijetím, což i sám Brownlee uznal a následně zjednal nápravu. Nyní se mu nevyhnul další přešlap.

Předmětem kontroverze se stalo jedno z jeho posledních videí, které se týká vybavení, jež MKBHD používá pro svou tvorbu. Na tom by nebylo nic až tak špatného, ostatně podobných videí je na serveru YouTube celá řada a i sám Brownlee jich v minulosti natočil několik. Jejich principem je upřímné představení produktů, které daný tvůrce každodenně používá.

A právě tady je kámen úrazu – MKBHD své video pojal stylem partnerství se značkou DJI, což lehce narušuje princip tohoto typu videí. A to není všechno. Kromě toho do svého přehledu techniky také zařadil klip, ve kterém řídí sportovní automobil na běžné silnici na předměstí, přičemž ze záznamu je patrné, že překročil maximální povolenou rychlost.

Last video I did something pretty stupid. You might've already seen it, but maybe not so I'll address it here. There was a clip with the action cam of me test driving a car and going way to fast. Absolutely inexcusable and dangerous.

I've since cut it out of the video with…

— Marques Brownlee (@MKBHD) November 12, 2024