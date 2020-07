MIUI 12 je dostupné už na 16 smartphonech. Je mezi nimi i ten váš?

V dubnu letošního roku představila společnost Xiaomi novou verzi svého prostředí MIUI a přislíbila jeho dostupnost na téměř padesátku zařízení. Nový kabátek pro Android již dostalo 16 smartphonů značek Xiaomi, Redmi a Poco, z toho většina v posledních dnech.

Současná vlna updatů se týká prakticky celého globálního trhu, postupně jsou aktualizována následující zařízení:

Xiaomi Mi 10 a 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 a 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T a 9T Pro

Redmi K30 (Xiaomi Mi Note 10), K30 Pro (Xiaomi Mi Note 10 Pro) a K30 5G

Redmi K20 a K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 8

Poco F2 Pro

Poco X2

V příštích týdnech by měl být seznam rozšířen o další telefony. Pokud vás zajímá, co je v MIUI 12 nového, můžete nahlédnout do našeho souhrnného článku.