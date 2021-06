Míří Siri do Česka? Oficiální stránky Applu jsou lokalizované

Hlasoví asistenti jsou nedílnou součástí nejen chytré domácnosti, ale také našich chytrých telefonů. Zatímco v zahraničí mají Assistant, Siri a Alexa doslova pré, v Česku je to s nimi o dost horší, především vinou chybějící lokalizace do našeho mateřského jazyka. Čas od času se nicméně objeví spekulace, že se některá z velkých firem odhodlala přivést svého hlasového asistenta do našich končin.

Tentokrát se spekulace točí okolo Siri. Uživatel Twitteru s přezdívkou @Opicak945 si povšiml lokalizované oficiální stránky technické podpory, která se věnuje právě chytré asistentce. Na stránce podpory se dočtete, jak vyvolat Siri na iPhonu, AirPodech či Apple Watch a jakým způsobem s asistentkou můžete komunikovat. Nechybí ani praktický příklad „Hey Siri, jaké je dnes počasí?“, který možná naznačuje, že se Siri naučí naší mateřštině.

Pokud jste již bouchli šampaňské, raději jej zase schovejte do lednice. Ačkoli přeložená stránka podpory může působit nadějně, v žádném případě to neznamená, že by se Siri v dohledné době naučila česky. Konkurenční Assistant od Googlu oficiálně v České republice rovněž není dostupný, přičemž stránka s podporou je lokalizovaná již delší dobu. I když bychom rádi viděli alespoň jednoho chytrého asistenta oficiálně v Česku, musíme konstatovat, že z tohoto mraku asi nezaprší.