Miliarda zpráv denně a 300 milionů uživatelů týdně! ChatGPT roste extrémním tempem

OpenAI ChatGPT dosáhl dalšího ohromného milníku. Překročil totiž hranici 300 milionů aktivních uživatelů. A nikoliv měsíčních uživatelů, jak se většinou uvádí, ale týdenních. Každý den prý také lidé pošlou do ChatGPT přes jednu miliardu zpráv, jak prozradil CEO OpenAI Sam Altman během DealBook Summitu The New York Times.

Raketový růst

Neskutečný a stále trvající růst je jen dalším důkazem toho, jak hluboko se ChatGPT dokázal zařadit do každodenního života velké spousty uživatelů. Přitom jde o pořád velice mladou službu, která je na trhu teprve od konce roku 2022.

Z původních 100 milionů týdenních uživatelů v listopadu 2023 vzrostl ChatGPT na 200 milionů v srpnu 2024, aby nyní dosáhl na neuvěřitelných 300 milionů. Tím se jen potvrzuje, že AI nástroje se stávají nezbytnými pomocníky ve všemožných oblastech od vzdělávání přes zdravotnictví až po byznys.

Jedna novinka za druhou

OpenAI na rozvoji ChatGPT rozhodně nešetří. Nedávno do ChatGPT přibyl poměrně zásadní vyhledávač poháněný umělou inteligencí, Canvas s lepší možností práce s textem a kódem a chystá se hromada dalších novinek.

Jedním z nejvýraznějších kroků vpřed, který ChatGPT navíc přihraje hromadu dalších uživatelů, je spolupráce OpenAI s Applem. V beta verzi iOS 18.2 uživatelé Siri získají přímý přístup k funkcím ChatGPT. Bez potřeby dalších aplikací nabídne Siri vizuální analýzy i generování obrázků, což díky Applu slibuje obrovský nárůst uživatelské základny.

Některé funkce sice Apple odložil na rok 2025 – například širší akce v aplikacích a podporu více jazyků – ale partnerství mezi OpenAI a Applem už nyní naznačuje směr, kterým se bude ubírat další generace AI v mobilních zařízeních. A počet uživatelů bude s rostoucí penetrací nových iPhonů jen růst.

12 days.

12 livestreams.

A bunch of new things, big and small. 12 Days of OpenAI starts tomorrow. — OpenAI (@OpenAI) December 4, 2024

Zisk na dohled?

Cíl OpenAI je ambiciózní: do roku 2025 se chce přiblížit miliardě uživatelů. S tím souvisí investice do výstavby datových center a navazování strategických partnerství, jako je právě to s Applem. Strmý růst ChatGPT jasně ukazuje, že OpenAI tady před dvěma lety kápli na něco zásadního, co teď začíná měnit nejen práci s chatboty, ale především s informacemi. Časem tak logicky nemůže nedojít na nejspíš poměrně zásadní proměnu trhu práce.

Zkrátka a dobře, ChatGPT se díky neustálým inovacím a zapojení do všedních platforem, jako je Siri, stává něčím víc než jen pouhým užitečným chatbotem pro hrstku nerdů. Jak jsou na tom konkurenční služby bohužel takhle přesně nevíme, protože třeba Google se počet týdenních aktivních uživatelů Gemini zrovna nechlubí. Byť zrovna tam to díky integraci s ostatními službami Googlu asi nebude vyloženě malé číslo.