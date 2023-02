Microsoft začal oficiálně podporovat Windows 11 na počítačích Mac s procesory Apple M1 a M2

Na nových počítačích Mac lze oficiálně spouštět Windows 11

Microsoft uzavřel partnerství s tvůrci programu Parallels Desktop

Už jsou to více než dva roky, kdy Apple začal u svých počítačů přecházet z procesorů Intel na vlastní ARMové čipy Apple Silicon. Ty se ukázaly být výkonnější a efektivnější, na druhou stranu jejich nasazením došlo k odříznutí některých dříve běžných funkcí – jednou z nich byla například podpora systému Windows ve virtualizačních aplikacích. V tomto případě se jednalo spíše o zaváhání Microsoftu, který dlouze otálel s prodejem Windows pro ARMovou architekturu. Nyní ale konečně došlo ke změně.

Run Windows on Mac with Parallels Desktop 18

Microsoft navázal partnerství s tvůrci virtualizační aplikace Parallels, skrze jejichž software Parallels Desktop lze Windows 11 na počítačích Apple oficiálně provozovat. Abychom byli přesní, touto cestou bylo možné ARMová Windows na novějších jablečných počítačích spouštět už od roku 2021, ale bez oficiální podpory s tím, že si uživatel musel obstarat Windows pro ARM nějakou pokoutnou cestou.

Nová verze Parallels Desktop 18 se však stává autorizovaným řešením, byť politika licencování ARMových Windows v oznamujícím článku zmíněna není. Parallels pouze na svém webu uvádí, že podniky by si měly licence na Windows 11 pro ARM pořizovat prostřednictvím běžného procesu zadávání veřejných zakázek, zatímco koncoví uživatelé si mohou licence kupovat přímo od Microsoftu. Podporovány jsou pouze edice Enterprise a Pro.

A jak je to s kompatibilitou? Podle Microsoftu by měla na počítačích Apple fungovat drtivá většina funkcí včetně emulace x64 aplikací. Problémy by mohly činit ovladače hardwaru, které nebyly napsané pro ARM, stejně tak není zaručena plná funkčnost aplikací a her využívajících knihovny DirectX 12 a OpenGL 3.3. Fungovat nebude ani vnořená virtualizace čili Windows Subsystem for Android, Windows Subsystem for Linux, Windows Sandbox a VBS.

Kromě virtualizace skrze Parallels Desktop existuje ještě jedna možnost, jak Windows na ARMových počítačích spustit, a to je Windows 365 Cloud PC. Toto řešení ale vyžaduje rychlé připojení k internetu a je poměrně drahé (v závislosti na tom, jak výkonný virtuální počítač si budete předplácet). Na druhou stranu: Windows 365 podporují všechny funkce včetně vnořené virtualizace.