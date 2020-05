Microsoft ukončil provoz Wunderlistu. Původní tvůrce chystá náhradu v podobě Superlistu

Technologický gigant Microsoft ukončil provoz aplikace pro správu úkolů Wunderlist, přestože za ni sotva před pěti lety zaplatil 200 milionů dolarů, nicméně nakoupené technologie využil při tvorbě svého vlastního nástroje Microsoft To Do. Ne každému ale toto řešení vyhovuje a spousta uživatelů je z aplikace To Do nešťastná. Pokud do této skupiny také patříte, máme pro vás pozitivní zprávu – už nyní se totiž pracuje na alternativě s názvem Superlist. Za její realizací přitom nestojí nikdo jiný než Christian Reber, původní tvůrce zrušeného Wunderlistu.

„Domnívám se, že mezi osobními aplikacemi, které se nehodí pro použití v zaměstnaní, a nepřehlednými korporátními řešeními se stále nachází velký prostor,“ uvádí Reber ve vyjádření pro informační portál Protocol Source Code. A právě tento prostor by měla zanedlouho vyplnit aplikace Superlist. Samotný Reber se bude na projektu podílet jako spoluzakladatel, ve vedení firmy však figurovat nehodlá.

Přehledný seznam úkolů

Na vývoji nové aplikace se však budou podílet mimo jiné autoři Wunderlistu, kteří kvůli jeho zrušení přišli o práci. „První verzi Wunderlistu jsme vytvořili za šest týdnů,“ vzpomíná Reber, který nyní pomůže na svět nové generaci aplikace pro správu úkolů. Více informací v současné době bohužel není k dispozici. V případě zájmu se však můžete přihlásit k odběru novinek na čerstvě zřízené webové adrese.

Microsoft se po ukončení Wunderlistu zabývá přesunem uživatelů do své nové aplikace s názvem To Do. Bývalí uživatelé Wunderlistu si do ní mohou importovat data až do 30. června. Reber se snažil ukončení provozu zabránit odkoupením aplikace zpět do svých rukou, na čemž se však s Microsoftem nakonec nedohodl. I proto se rozhodl podpořit vznik úplně nové služby v podobě Superlistu. Datum vydání první verze je ale zatím ve hvězdách.