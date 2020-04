Apple zabíjí kreativitu, tvrdí vývojář. Několikrát mu zamítli chatovací aplikaci

V minulosti jsme se již několikrát přesvědčili, že spolupráce se společností Apple umí být pořádně náročná. Své o tom ví také nezávislý vývojář Martin Otyeka, který se neúspěšně pokoušel umístit na App Store svou chatovací aplikaci. O svých strastech se schvalovacími procesy v Applu se podrobně rozepsal v článku, který si můžete přečíst na online platformě Medium.

Chatovací aplikace jako žádná jiná?

Otyaka vytvořil chatovací aplikaci s názvem Facecharm. Uživatelé v ní mohli posílat zprávy zcela neznámým adresátům, avšak pouze prostřednictvím třetí osoby, která fungovala jako prostředník. Představte si, že byste v reálném životě poprosili kamaráda, aby za vás doručil zprávu. Podobně měla fungovat také aplikace Facecharm, akorát v digitálním prostředí.

Aplikace vstoupila do schvalovacího procesu App Storu 9. ledna 2020, první zamítnutí dorazilo o týden později. Ve vysvětlení Apple uvedl, že do jeho obchodu nepatří software, který umožňuje anonymní zprávy a hovory. Vývojář se nejdříve domníval, že testeři neporozuměli hlavní myšlence aplikace, která funguje na základě společných přátel, tudíž se o vyloženě anonymní zprávy nejedná.

Nová verze, nové zamítnutí

První zamítnutí však Otyeku neodradilo. Poupravil uživatelské prostředí a poslal aplikace do nového schvalovací řízení. Ani tentokrát se však povolenky nedočkal. Podle zástupce App Storu by mělo odesílání zpráv probíhat manuálně a jejich odesílatelem by měl být uživatel, jehož lze v chatovacím rozhraní jednoznačně identifikovat.

Zamítavý postoj Applu pokračoval i v průběhu února, byť s novým odůvodněním – tentokrát bylo na závadu, že si uživatelé mohou posílat závadný obsah. Podle pokynů App Storu musí být v každé sociální aplikaci možnost blokovat škodlivý obsah. Ani další úpravy však ke schválení nevedly. Důvod? Uživatelé nesmí skrývat svá jména ani přeposílat zprávy bez identifikace, přestože ostatní služby jako WhatsApp či iMessage takové přeposílání zpráv normálně umožňují.

Jen další v řadě

Zástupce App Storu se s Martinem Otyekou spojil také minulý měsíc, aby mu sdělil, že by měl vyvíjet stejné chatovací aplikace jako všichni ostatní, tedy bez onoho prostředníka. Když se vývojář ohradil příkladem konkurenčních aplikací, dostalo se mu odpovědi, že Apple nemůže vysvětlovat všechny důvody, proč k zamítnutí aplikace přistoupil.

Nešťastný vývojář nyní zvažuje, že koncept aplikace hodí do koše. Někteří lidé by mohli namítnout, že aplikace Facecharm by stejně neudělala díru do světa. Martin Otyeka však ani nedostal šanci, aby se o to pokusil.