Microsoft představil nového AI asistenta pro Xbox. Pomáhat bude hlavně hráčům

Microsoft nedávno představil nového virtuálního asistenta, který využívá umělou inteligenci a je zaměřený na řešení technických problémů spojených s Xboxem. Tento asistent je navržen tak, aby urychlil a zefektivnil zákaznickou podporu a pomohl hráčům snadno vyřešit jejich problémy. Momentálně je dostupný pro členy programu Xbox Insider v USA, kde je zatím v testovací fázi.

Nový chatbot s názvem Support Virtual Agent, umožňuje uživatelům klást otázky pomocí textu i hlasu. Je propojený s rozsáhlou databází podpory Xbox, což mu umožňuje poskytovat rychlé a přesné odpovědi na běžné problémy týkající se konzolí, her či nastavení. Pokud asistent nenajde odpověď na položenou otázku, může uživatele přesměrovat na živého agenta podpory.

Microsoft uvolnil asistenta zatím pouze pro členy programu Xbox Insider ve Spojených státech a preferovaným jazykem je samozřejmě angličtina. Tito uživatelé mohou AI asistenta vyzkoušet, přičemž Microsoft aktivně shromažďuje zpětnou vazbu pro další vylepšení. Cílem testování je zjistit, jak AI funguje v praxi a jak reaguje na různé typy dotazů.

🤖🇺🇸 Microsoft's new AI-powered Xbox Support Virtual Agent enters the gaming scene, but there's a twist: it's only available for Xbox Insiders in the US. This innovative move aims to streamline gaming support. Could this be a game-changer? 🎮💡 pic.twitter.com/jMXQX4Aod7

— Talk AI Today (@TalkAIToday) November 5, 2024