Microsoft potvrdil, že má zájem o koupi TikToku. Jednání pokračují

Situace okolo služby TikTok je v posledních dnech poměrně turbulentní. Americký prezident Donald Trump v sobotu zmínil, že se chystá tuto čínskou síť na území USA zcela zablokovat, a to kvůli údajnému ohrožení národní bezpečnosti. Zatím se však zdá, že výkonný příkaz k „velkému banu“ prozatím ještě podepsán nebyl. Rýsuje se totiž jiná varianta, jak s TikTokem naložit.

O TikTok má zájem Microsoft

Potvrdily se totiž předchozí spekulace, že o americké aktivity TikToku má zájem Microsoft. Ten dnes v tiskové zprávě uvedl, že s provozovateli TikToku skutečně vyjednává na odkoupení americké části firmy. Společnost ByteDance by s případným prodejem své americké části souhlasí; v reakci na víkendové vyjádření Donalda Trumpa její zástupci uvedli, že raději svoji americkou pobočku prodají, než aby došlo k úplnému zákazu služby.

A message to the TikTok community. pic.twitter.com/UD3TR2HfEf — TikTok (@tiktok_us) August 1, 2020

Microsoft s ByteDance o případné akvizici diskutuje delší dobu, přičemž výsledek by měl být znám do 15. září tohoto roku. Redmondští chtějí vlastnit a provozovat TikTok nejen v USA, ale i v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Začlenění TikToku do struktury Microsoftu by mělo uživatelům poskytnout veškeré dosavadní služby, avšak s benefitem prvotřídního zabezpečení, ochranou soukromí a digitálním bezpečím s maximální transparentností pro uživatele.

Zmíněn je ale i přiměřený bezpečnostní dohled vlád v zemích, kde bude služba provozována. Pokud k akvizici dojde, slibuje Microsoft převedení soukromých dat amerických uživatelů na servery v USA a jejich odstranění ze současného zahraničního umístění.

Donald Trump o víkendu veškeré spekulace o této variantě odmítal, avšak bude to právě on, kdo by případně tomuto sňatku musel požehnat. Koneckonců Microsoft sám v tiskové zprávě uvádí, že se těší na pokračování dialogu s vládou USA včetně amerického prezidenta