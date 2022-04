Microsoft opravuje Windows 11. Tuhle oblíbenou funkci ale vrátit nechce

Operační systém Windows 11 byl na trh uveden před půl rokem. Microsoft mu dal oproti desítkám líbivější kabátek, ovšem k nelibosti mnoha uživatelů odstranil nebo pozměnil některé fundamentální funkce z předchozích verzí.

Nejvíce je to patrné v nabídce Start a na Hlavním panelu. Kvůli změnám ve Windows 11 jsou lidé nuceni osvojit si nové pracovní návyky, neboť ty dřívější nejsou možné. Důvod je zjevný – Microsoft vzal funkčně chudší řešení ze zrušených Windows 10X pro ležérnější zařízení a bez jakékoliv změny je nasadil do Windows 11 pro lidi, kteří potřebují pracovat.

Zákazníci, Insideři i odborná veřejnost naštěstí nenechali na Microsoftu nit suchou, a proto redmondští některé starší funkce postupně vrací do hry: přetahování souborů na Hlavní panel, složkování zástupců aplikací v nabídce Start nebo „šuplík“ pro ikony aplikací, které se na konec Hlavního panelu nevejdou.

Spousta uživatelů jedenáctek také volá po návratu možnosti umístit si Hlavní panel jinam než na výchozí spodní stranu, ovšem k těmto připomínkám jsou v Redmondu hluší. Nedávno dokonce na toto téma proběhla diskuze v relaci Ask Me Anything (AMA) na YouTube, které se mimo jiné zúčastnila i Tali Roth, vedoucí Windows Core Experiences.

Podle ní není tato možnost na pořadu dne. Její naprogramování by prý bylo složité, neboť s přesunem Hlavního panelu by byla spojena spousta problémů v rámci grafického rozhraní. V konečném důsledku by prý navíc toto velké úsilí podle Tali Roth ocenila pouze hrstka lidí – skupiny volající po jiných funkcích a změnách jsou údajně výrazně větší.

Toto prohlášení však rozporuje samotné Centrum Feedback, podle kterého je naopak možnost přesunu Hlavního panelu jednou z nejžádanějších funkcí. Nevíme, o jaká data se Tali Roth opírá, jedno je však jisté – v Redmondu nad možností přesunout Hlavní panel jinam ani neuvažují. Milovníci tohoto řešení tak stojí před otázkou, zda zůstat na některé ze starších verzí systému Windows, nebo si vypomoci některým řešením třetích stran.