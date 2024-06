Microsoft měl na mále: největší novinka Copilot+ PC byla děravá jak ementál

Microsoft před třemi týdny odhalil budoucnost počítačů nesoucí jméno Copilot+. Pod tímto označením budeme v obchodech vídat stroje s dostatečně výkonnou neurální jednotkou pro akceleraci umělé inteligence přímo na zařízení. Redmondští přímo v rámci operačního systému Windows 11 připravili několik funkcí, které budou umělou inteligenci využívat, ovšem jak se zdá, ta největší z nich je děravá jako ementál.

Hlavní novinkou Copilot+ počítačů se měla stát funkce Recall, která neustále sleduje a zaznamenává dění na obrazovce, čehož může uživatel později využít při vyhledávání dokumentů, textů, obrázků a dalších položek v historii. Ukládání těchto dat probíhá každých 5 sekund lokálně přímo na zařízení, ovšem jak se v uplynulém týdnu ukázalo, Microsoft naprosto selhal v jejich zabezpečení.

Microsoft told media outlets a hacker cannot exfiltrate Copilot+ Recall activity remotely.

Reality: how do you think hackers will exfiltrate this plain text database of everything the user has ever viewed on their PC? Very easily, I have it automated.

HT detective pic.twitter.com/Njv2C9myxQ

— Kevin Beaumont (@GossiTheDog) May 30, 2024