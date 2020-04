Microsoft kvůli koronaviru hlásí téměř 800% nárůst používání cloudových služeb

Microsoft oznámil, že v oblastech, kde byla zavedena opatření pro zpomalení šíření koronavirové nákazy, zaznamenal v minulém týdnu o 775 % vyšší spotřebu svých cloudových služeb. Nebývalý nárůst se týká služeb Microsoft Teams, Windows Virtual Desktop, Power BI a komponent Xboxu Xbox Game Pass, Xbox Live a Mixer.

Softwarový gigant zavede nebo již zavedl různá dočasná opatření, aby předešel přetížení internetu. Např. v rámci služby Microsoft Teams vypne některé „méně významné“ funkce jako přesnost kontrol přítomnosti uživatelů v reálném čase. Pokud jde o hraní, již zablokoval možnost přidávat nové profily do služby Xbox Live a obrázky pozadí na konzoli Xbox One a s herními vydavateli momentálně pracuje na tom, aby aktualizace do her byly dostupné jen mimo dobu nejvyšší denní aktivity.

Microsoft není sám, kdo se snaží dočasnými opatřeními zamezit přetížení sítě. V minulých dnech tak učinily streamovací platformy YouTube a Netflix (v Evropě snížily kvalitu streamování) nebo společnost Sony, která snížila rychlost stahování her na PlayStation.