Microsoft dokončuje Xbox Store pro smartphony: kdy bude spuštěn?

Microsoft zanedlouho spustí mobilní obchod s hrami

Nejprve v něm bude nabízet vlastní hry, posléze i hry třetích stran

Zatímco donedávna byly hlavním zdrojem mobilních aplikací a her obchody Apple App Store a Google Play Store, po nástupu evropského Aktu o digitálních trzích (DMA) se pravděpodobně dostupnost mobilních titulů více roztříští. Svůj vlastní mobilní obchod připravuje herní studio Epic Games a stejně se zřejmě zachová i Microsoft. Ten by dokonce měl svůj Xbox Mobile Store spustit už zanedlouho.

Xbox Mobile Store: nejdřív vlastní hry, poté konkurenční tituly

Existenci mobilního obchodu Xbox potvrdila letos v květnu sama prezidentka divize Xbox Sarah Bond s tím, že ke spuštění obchodu by mohlo dojít letos v červenci. Tento termín pravděpodobně Microsoft nestihne, avšak zjevně něco chystá – podle serveru Windows Central byla údajně spatřena webová stránka Xbox Mobile Store, na které redmondští děkuji uživatelům za registraci do programu Xbox Insiders s příslibem, že obchod by měl být již brzy k dispozici veřejně.

Sarah Bond v květnu prozradila, že Xbox Mobile Store má být alternativou k Apple App Store a Google Play Store. Zpočátku bude existovat v podobě webové stránky, odkud si uživatelé budou moci do svých mobilních zařízení stáhnout oblíbené hry jako je Candy Crush nebo Minecraft. Nejprve se má jednat o hry z herních studí Microsoftu, posléze by se měl obchod otevřít i hrám od studií třetích stran.

V tuto chvíli nevíme, jaké výhody hry stažené přímo z obchodu Microsoftu dostanou. Očekávali bychom alespoň multiplatformní hraní s možností plynulého přeskakování z jednoho zařízení (telefon) na jiné (počítač, Xbox, tablet) nebo sbírání herních úspěchů, předplatitelé služby Xbox Game Pass by pak mohli získat přístup k široké knihovně her bez nutnosti pořizovat je samostatně.

Zatím se jedná o naše zbožná přání, která by ale nemusela být daleko od pravdy. Koneckonců šéf divize Xbox Phill Spencer se již delší dobu netají tím, že mobilní hraní je pro Microsoft stěžejní, a je také jedním z důvodů akvizice herního studia Activision Blizzard King.