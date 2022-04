Microsoft brzy odhalí novinky ve Windows 11. Konference Build proběhne v květnu

Microsoft oznámil termín konání letošního ročníku vývojářské konference Build 2022. Stejně jako loni akce proběhne pouze v online podobě, a to mezi 24. a 26. květnem. Účast je bezplatná, avšak podmíněná registrací.

Novinky především pro vývojáře

Konference Microsoft Build bude mít podobný program jako v minulých letech. Redmondští pomocí různých oznámení a tutoriálů ukáží vývojářům novinky v oblasti vývoje aplikací, stejně tak uspořádají spoustu interaktivních workshopů, v nichž budou vývojáři moci komunikovat napřímo s inženýry Microsoftu. Novinkou oproti minulým letům má být odhalení specifického obsahu a příležitostí pro vybrané trhy: Francii, Německo, Japonsko, Latinskou Ameriku a Spojené království.

Příští týden zvláštní tiskovka o Windows 11

Na Buildu se pravděpodobně nedočkáme žádných velkých novinek pro běžné spotřebitele, ovšem to nás zřejmě nemusí mrzet. Už příští úterý 5. dubna totiž Microsoft pořádá jarní tiskovou konferenci, která by měla být věnována „hybridní práci“. Pravděpodobně se dočkáme odhalení novinek v příští velké aktualizaci Windows 11 a část konference bude zřejmě věnována i kancelářskému balíku Microsoft Office. Dojít by rovněž mohlo na odhalení dlouho slibované iniciativy „One Outlook“, tedy univerzálního multiplatformního poštovního klienta, který ve Windows nahradí aplikace Pošta a Kalendář.

Nepředpokládáme, že Microsoft představí nějaký hardware, ačkoliv redmondští nás mohou překvapit. Podle serveru WindowsCentral má Microsoft v plánu na jaře odhalit druhou generaci levného notebooku Surface Laptop Go, avšak její premiéra se pravděpodobně odehraje pouze formou tiskové zprávy.