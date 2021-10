Meta Legends je ambiciózní NFT projekt. Autoři komunitu baví originálními hrami

Kdo se alespoň trochu zajímá o technologie a kryptoměny, pravděpodobně už se setkal se zkratkou NFT, neboli non-fungible token, což v češtině znamená nezaměnitelný token. Pod těmito třemi písmeny se skrývají digitální díla, které nelze zaměnit. Často se používá přirovnání k měnám, kdy „fungible-token“, tedy zaměnitelný token, je například 1 Kč, kterou lze s kýmkoliv vyměnit za jinou 1 Kč, a jedná se v podstatě o převod 1:1. Dostanete to stejné, co jste odevzdali.

Nezaměnitelné tokeny lze přirovnat spíše k různým sběratelským předmětům či umění – každý z nich je originál a jejich hodnota časem může narůst do astronomických výšin, či naopak (v drtivé většině případů) skončit v propadlišti dějin. Ať už si o tomto fenoménu myslíte, že se jedná o skvělou investiční příležitost, nebo jen hodně nafouklou bublinu, rozhodně je zajímavé tento trend sledovat.

V minulosti jsme vám už nabídli několik článků, ve kterých jsme se věnovali zajímavým NFT projektům, a dnes tu máme další. Konkrétně o sbírce avatarů do Metaverse s názvem Meta Legends. Tento projekt od počátku provází poměrně široký zájem veřejnosti a autoři se snaží, aby o nich skutečně bylo slyšet, což se jím zatím daří – ostatně na Discordu už mají téměř 100 000 členů, a co je sympatické, aktivně se snaží mazat boty, kteří standardně tato čísla navyšují. Do spuštění projektu (zahájení prodeje kolekce) tvůrci očekávají, že na Discordu překročí hranici 200 000 členů.

Měli jsme dokonce možnost vyzpovídat jednoho z členů týmu – Robina Janssense, který na Discordu vystupuje pod přezdívkou The Creator a z převážné většiny má projekt Meta Legends na starosti.

Co je obsahem NFT kolekce?

V celé kolekci bude zastoupeno několik různých ras, které se budou lišit svými unikátními prvky a vlastnostmi. Vůbec nejvíce cenění budou tzv. Heroes, kterých bude pouze pět. Druzí nejcenější budou Celestials, který bude v celé sérii pouze 16. Třetí nejhodnotnější skupinou budou tzv. Burners, třetí se 111 položkami budou Roboters. Dalších 444 generovaných avatarů bude spadat mezi Goldbois, následně 1 777 bude Matrix Angels, kteří našli inspiraci ve stejnojmenném kultovním filmu.

Vůbec nejpočetnější budou Cybers s 4 666 meta avatary a Roughts v počtu zbývajících 5 298 kusů. Na celé sérii je poutavý nejen lehce apokalyptický příběh, ale zaujme i originální 3D grafika, která jednotlivým Meta Legends dává jasně zapamatovatelných charakter.

Samotné zahájení prodeje kolekce, tzv. mintování, je naplánované na konec listopadu, i když přesný termín zatím autoři tají. Pro budoucí majitele NFT z této kolekce autoři chystají různá další zvýhodnění a speciální akce.

Kdo za Meta Legends stojí?

Hlavní tým okolo projektu Meta Legends tvoří 13 členů (všichni z Francie) a samotné přípravy na spuštění + vytvoření kolekce zabraly zhruba 2 měsíce. Celý tým včetně externistů pak čítá více než 40 osob. Hlavní tvář projektu, Robin Janssens, stojí v čele celkem 12 společností, které operují ve Francii, Maroku, Španělsku a Dubaji, a dohromady zaměstnává více než 130 lidí.

Za grafikou stojí digitální umělec Maxime Hacquard, který v minulosti tvořil multimediální obsah například pro značku McLaren a který má za sebou řadu dalších úspěšných projektů v oblasti grafiky.

Autoři si dokonce pro komunitu na Discordu připravili poměrně originální hry, jejichž vyřešením máte možnost získat white-list, tedy garantovanou možnost nákupu jednoho NFT Meta Legends v předprodeji (čímž se vyhnete tzv. gas wars, které jsou v síti Ethereum poměrně běžným jevem. Tvůrci zatím neprozradili, za kolik se jedna položka bude prodávat ve volném prodeji, nicméně slíbili, že se budou snažit vymyslet mechaniku, která by případné gas wars co nejvíce eliminovala.

Vůbec první hrou bylo hledání ztracené nápovědy, která uživatele postupným luštěním zapeklitých hádanek zavedla až do New Yorku. A rozhodně to nebyl nijak jednoduchý úkol – prvnímu člověku, kterému se celou hru povedlo „rozlousknout“ a dostat se až k finální indicii, celý proces zabral více než 6 hodin. Rozhodně tedy nešlo o žádnou jednoduchou hříčku.

Aktuálně na jejich Discordu běží další a poměrně propracovaná hra – Meta Olympic Games, v rámci které budou ti nejúspěšnější moci získat položku na white-listu. Podrobnosti o této akci najdete na jejich Discordu v sekci #meta-olympic-games.

Pokud dění okolo NFT kolekcí sledujete, pak určitě víte, že velké množství z nich, a možná i drtivá většina, skončí v propadlišti dějin, nicméně Meta Legends má zatím nakročeno velmi dobrým směrem, tak doufejme, že stejně jako tvůrcům vyšel start, vyjde jim i prodej a následné udržení hodnoty nejen jednotlivých NFT, ale i celého projektu.

Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení podle zákona č. 256/2004 sb. o podnikání na kapitálových trzích.

Další informace o projektu najdete na oficiálních stránkách Meta-legends.com, případně na jejich Discordu či Twitteru. Do diskuze nám můžete napsat, jak se vám tato kolekce líbí a jak aktuální poprask okolo NFT vnímáte?