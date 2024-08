Meta chce pro svou novou AI hlasy celebrit, oslovila například Judi Dench či Awkwafina

Meta se prý pro svoji AI snaží získat hlasy populárních celebrit

Mezi prvními oslovenými by měli být Judi Dench, Awkwafina, nebo Keegan-Michael Key

Pro Metu by mohla být přítomnost známých hlasů konkurenční výhoda

Meta jedná s několika významnými herci a influencery o využití jejich hlasů v novém digitálním asistentovi s umělou inteligencí nazvaném MetaAI. Zdroje obeznámené s jednáním prozradily, že mezi celebritami, které měla Meta oslovit, jsou známé herečky a herci, mimo jiné například Judi Dench, Awkwafina a Keegan-Michael Key.

Miliony za práva k celebritám

V rámci navrhovaných dohod by Meta mohla zaplatit miliony dolarů za zajištění práv na hlasy těchto a jiných celebrit. Pokud bude dosaženo dohody, uživatelé by mohli komunikovat s MetaAI na všech platformách společnosti Meta, včetně jejích aplikací pro sociální média a brýlí Ray-Ban pro rozšířenou realitu.

Meta chce tyto dohody dokončit před svou blížící se technologickou konferencí Connect, která se koná koncem září a na které chce Zuckerberg představit nové produkty zaměřené na umělou inteligenci.

Meta do AI šlape nebývalým způsobem a byl to právě sám Zuckerberg, který nedávno oznámil zvýšení výdajů souvisejících s umělou inteligencí na nejméně 37 miliard dolarů za rok. Investovat do AI v současné době málo je prý podle Zuckerberga mnohem větší riziko než do ní investovat velké prostředky. Kdy se ale začnou gigantické investice firmám vracet, zatím nikdo nedokáže přesně říct.

Jak se vyhnout kontroverzi

Snaha technologického giganta o získání hlasů celebrit pro aplikace umělé inteligence navazuje na podobné snahy ostatních firem. Například OpenAI čelila kontroverzi, když na ně prasklo, že chtěli pro jeden z hlasů do ChatGPT získat hlas herečky Scarlett Johansson. ChatGPT ale stejně mluvil velmi podobným hlasem, až se to doneslo až k Johansson, která nařkla OpenAI z neoprávněného použití hlasu podobného jejímu. Jestli zůstane jen u mediální přestřelky, nebo celý případ skončí u soudu, se ale teprve uvidí.

Meta se snaží podobným konfliktům předejít tím, že nabízí smluvní podmínky, které omezují používání hlasů celebrit na určité období s možností prodloužení nebo ukončení. Taková strategie jde ruku v ruce s nedávnými dohodami mezi hollywoodskými herci a studii ohledně používání umělé inteligence v zábavním průmyslu.

Konkurenční výhoda?

Závod o populární AI chatbot neustává a technologičtí giganti se předhání v novinkách a inovacích. Meta by mohla mít díky celebritám velkou výhodu, neboť půjde o oblíbené hlasy, které uživatelé důvěrně znají z celé řady filmů či seriálů.

A jakkoliv je teď například OpenAI na prahu širšího spouštění svého velice působivého nového pokročilého hlasového modelu, žádným známým hlasem se pochlubit nemůže. Běžní mainstreamoví uživatelé by ale mohli hlas oblíbené celebrity ocenit třeba i víc, než sebepokročilejší „anonymní“ hlasový model.