TOPlist

Mercedes-AMG GT SUV: vysoký výkon, dlouhý dojezd a důraz na charakter značky

Michael Chrobok
Michael Chrobok 20. 10. 12:00
0
Detailní pohled na elektromobil Mercedes-Benz AMG GT SUV
  • Výkonnostní značka AMG německého Mercedesu představila nové elektrické SUV
  • Model Mercedes-AMG GT SUV slibuje hned několik prvenství
  • Za vysoký výkon a důraz na kvalitu si Mercedes nechá pořádně zaplatit

Německá značka Mercedes-Benz má na svém kontě celou řadu úspěšných modelů, na které chce navázat elektrickými variantami. Na začátku tohoto roku upoutala pozornost výkonnostní značka Mercedesu AMG čtyřdveřovým kupé GT – vylepšeným sportovním sedanem se třemi motory s axiálním tokem, které poskytují výkon přes 1150 koní. Nyní odhalila jeho mohutnějšího příbuzného, SUV Mercedes-AMG GT pro rok 2028 – jedná se o stejně výkonný elektromobil s extrémně rychlým nabíjením určeným pro ty, kteří raději větší auta.

Luxusní elektrické SUV v podání AMG

AMG GT SUV je první pokus v 59leté historii této značky zaměřené na výkonné vozy z Affalterbachu, kdy zcela od základu vyvinula plnohodnotné SUV za využití výhradně vlastních prostředků. Nový elektromobil, jehož uvedení je naplánováno na příští léto, je postaven na vysoce výkonné architektuře AMG.EA od Mercedesu a kombinuje ovladatelnost sportovního vozu s praktičností plnohodnotného SUV. K dispozici bude ve třech výbavách – GT 53, GT 55 a GT 63, přičemž nejvyšší model bude díky stejným třem motorům s axiálním tokem, které pohánějí čtyřdveřové kupé, poskytovat výkon 1153 koní a zrychlení z nuly na sto za 4,2 sekundy.

Díky 800voltové architektuře lze toto SUV nabíjet výkonem až 710 kW u baterie o kapacitě 128 kWh (GT 63 / GT 55), případně 600 kW u baterie o kapacitě 106 kWh (GT 53). Řidiči mohou nabít baterii z 10 na 80 procent za 12 minut nebo získat dojezd až 450 km podle normy WLTP za pouhých 10 minut. Verze s baterií o kapacitě 128 kWh budou mít odhadovaný maximální dojezd 700 kilometrů. Samotná baterie využívá technologie z formule 1 a spoléhá se na speciální katody NCMA, anody obsahující křemík a válcové články. Kolem každého článku proudí elektricky nevodivý olej, který ajišťuje rovnoměrné chlazení, což umožňuje nepřetržitý výkon na vysoké úrovni a slibuje dlouhou životnost baterie.

Mercedes-AMG nahradila tradiční mechanické stabilizátory nově vyvinutým odpružením, které využívá aktivní hydraulické prvky k potlačení naklánění a kývání při zrychlování, prudkém brzdění a projíždění zatáčkami. V kombinaci s třístupňovými vzduchovými pružinami a sériově dodávaným aktivním řízením zadní nápravy s úhlem natočení 6 stupňů má tento systém zajistit rovnováhu mezi přesností na okruhu a komfortem při jízdě na dlouhé vzdálenosti. AMG nezapomíná ani na zvuk – v tomto případě se mohou řidiči těšit na zvuky legendárních motorů AMG V8 a šestiválců, s cílem zachovat „emocionální“ identitu značky AMG.

Systém dokonce simuluje mechanické řazení pomocí pádel pod volantem, nabízí nastavitelné zvukové profily a zahrnuje i fyzické vibrace sedadel – takže máte stále pocit, že pod kapotou je skutečný motor, a ne 78litrový zavazadlový prostor. Takzvaný jízdní program AMGFORCE Sport+ je součástí standardní výbavy u všech tří výbavových verzí SUV Mercedes-AMG GT. Uvnitř se na 14palcovém displeji nachází platforma MB.OS, kde máte k dispozici celou plejádu agentů umělé inteligence od ChatGPT, Microsoftu a Googlu.

Důraz na maximální pohodlí a charakter legendární značky

Využijte je například k nastavení navigace, objevování náhodných míst, vyhledávání na webu, vyprávění špatných vtipů nebo k čemukoli jinému, k čemu lidé umělou inteligenci v autech používají. Vlastní palubní systém umělé inteligence značky Mercedes-Benz rovněž zvládá běžné úkony, jako je nastavení klimatizace, přepínání jízdních režimů nebo ovládání osvětlení – to vše pomocí hlasových příkazů. SUV AMG GT využívá umělou inteligenci při vysoce výkonném jízdě na okruhu prostřednictvím systému zvaného Predictive Performance Manager (PPM).



Čtyřdveřový elektromobil Mercedes-Benz AMG GT



Nepřehlédněte

Elektrický Mercedes-Benz AMG GT zvládne stovku za dvě sekundy a sveze více než dva pasažéry

Mercedes uvádí, že systém PPM využívá data z mapování okruhu k dynamickému omezování nebo zvyšování výkonu elektromotoru v závislosti na topografii terénu, čímž šetří energii baterie při sjezdech nebo v technicky náročných zatáčkách, aby byl plný výkon k dispozici na strmých stoupáních a dlouhých rovinkách. To by také mohlo znamenat rychlejší a konzistentnější celkové časy na kolo díky eliminaci přehřívání baterie a omezování výkonu při jízdě na okruhu – což by milovníci značky AMG pravděpodobně ocenili.

Výroba bude probíhat v německém Sindelfingenu a pokud jde o cenu, ta začíná na 2 783 000 korunách za základní verzi, přičemž výkonnějších modelů prozatím neznáme. Předobjednávky začínají dnes, 20. října.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Xiaomi 18 Pro a Pro Max v akci přímo v Číně
Xiaomi 18 Pro (Max) brzy zamíří do Evropy. Připravte si peněženky, bude to bolet
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 15:06
0
Zdravotní hodinky změří tlak podobně jako klasický tlakoměr. Nově sledují jeho reakci na fyzickou zátěž
Zdravotní hodinky změří tlak podobně jako klasický tlakoměr. Nově sledují jeho reakci na fyzickou zátěž
PR článek
PR článek PR článek 11:55
Data Festival VŠE 2025
Data Festival VŠE otevírá registrace. Sestavte si vlastní program v Datové džungli
Redakce
Redakce Redakce 11:37
0
Motorola Razr Fold (2)
iPhone Duo od Motoroly? Razr Flex 27 se blíží, známe podobu i část výbavy
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 11:30
0

Kapitoly článku