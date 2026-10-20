Mercedes-AMG GT SUV: vysoký výkon, dlouhý dojezd a důraz na charakter značky

- Výkonnostní značka AMG německého Mercedesu představila nové elektrické SUV
- Model Mercedes-AMG GT SUV slibuje hned několik prvenství
- Za vysoký výkon a důraz na kvalitu si Mercedes nechá pořádně zaplatit
Německá značka Mercedes-Benz má na svém kontě celou řadu úspěšných modelů, na které chce navázat elektrickými variantami. Na začátku tohoto roku upoutala pozornost výkonnostní značka Mercedesu AMG čtyřdveřovým kupé GT – vylepšeným sportovním sedanem se třemi motory s axiálním tokem, které poskytují výkon přes 1150 koní. Nyní odhalila jeho mohutnějšího příbuzného, SUV Mercedes-AMG GT pro rok 2028 – jedná se o stejně výkonný elektromobil s extrémně rychlým nabíjením určeným pro ty, kteří raději větší auta.
Luxusní elektrické SUV v podání AMG
AMG GT SUV je první pokus v 59leté historii této značky zaměřené na výkonné vozy z Affalterbachu, kdy zcela od základu vyvinula plnohodnotné SUV za využití výhradně vlastních prostředků. Nový elektromobil, jehož uvedení je naplánováno na příští léto, je postaven na vysoce výkonné architektuře AMG.EA od Mercedesu a kombinuje ovladatelnost sportovního vozu s praktičností plnohodnotného SUV. K dispozici bude ve třech výbavách – GT 53, GT 55 a GT 63, přičemž nejvyšší model bude díky stejným třem motorům s axiálním tokem, které pohánějí čtyřdveřové kupé, poskytovat výkon 1153 koní a zrychlení z nuly na sto za 4,2 sekundy.
Díky 800voltové architektuře lze toto SUV nabíjet výkonem až 710 kW u baterie o kapacitě 128 kWh (GT 63 / GT 55), případně 600 kW u baterie o kapacitě 106 kWh (GT 53). Řidiči mohou nabít baterii z 10 na 80 procent za 12 minut nebo získat dojezd až 450 km podle normy WLTP za pouhých 10 minut. Verze s baterií o kapacitě 128 kWh budou mít odhadovaný maximální dojezd 700 kilometrů. Samotná baterie využívá technologie z formule 1 a spoléhá se na speciální katody NCMA, anody obsahující křemík a válcové články. Kolem každého článku proudí elektricky nevodivý olej, který ajišťuje rovnoměrné chlazení, což umožňuje nepřetržitý výkon na vysoké úrovni a slibuje dlouhou životnost baterie.
Mercedes-AMG nahradila tradiční mechanické stabilizátory nově vyvinutým odpružením, které využívá aktivní hydraulické prvky k potlačení naklánění a kývání při zrychlování, prudkém brzdění a projíždění zatáčkami. V kombinaci s třístupňovými vzduchovými pružinami a sériově dodávaným aktivním řízením zadní nápravy s úhlem natočení 6 stupňů má tento systém zajistit rovnováhu mezi přesností na okruhu a komfortem při jízdě na dlouhé vzdálenosti. AMG nezapomíná ani na zvuk – v tomto případě se mohou řidiči těšit na zvuky legendárních motorů AMG V8 a šestiválců, s cílem zachovat „emocionální“ identitu značky AMG.
Systém dokonce simuluje mechanické řazení pomocí pádel pod volantem, nabízí nastavitelné zvukové profily a zahrnuje i fyzické vibrace sedadel – takže máte stále pocit, že pod kapotou je skutečný motor, a ne 78litrový zavazadlový prostor. Takzvaný jízdní program AMGFORCE Sport+ je součástí standardní výbavy u všech tří výbavových verzí SUV Mercedes-AMG GT. Uvnitř se na 14palcovém displeji nachází platforma MB.OS, kde máte k dispozici celou plejádu agentů umělé inteligence od ChatGPT, Microsoftu a Googlu.
Důraz na maximální pohodlí a charakter legendární značky
Využijte je například k nastavení navigace, objevování náhodných míst, vyhledávání na webu, vyprávění špatných vtipů nebo k čemukoli jinému, k čemu lidé umělou inteligenci v autech používají. Vlastní palubní systém umělé inteligence značky Mercedes-Benz rovněž zvládá běžné úkony, jako je nastavení klimatizace, přepínání jízdních režimů nebo ovládání osvětlení – to vše pomocí hlasových příkazů. SUV AMG GT využívá umělou inteligenci při vysoce výkonném jízdě na okruhu prostřednictvím systému zvaného Predictive Performance Manager (PPM).
Nepřehlédněte
Elektrický Mercedes-Benz AMG GT zvládne stovku za dvě sekundy a sveze více než dva pasažéry
Mercedes uvádí, že systém PPM využívá data z mapování okruhu k dynamickému omezování nebo zvyšování výkonu elektromotoru v závislosti na topografii terénu, čímž šetří energii baterie při sjezdech nebo v technicky náročných zatáčkách, aby byl plný výkon k dispozici na strmých stoupáních a dlouhých rovinkách. To by také mohlo znamenat rychlejší a konzistentnější celkové časy na kolo díky eliminaci přehřívání baterie a omezování výkonu při jízdě na okruhu – což by milovníci značky AMG pravděpodobně ocenili.
Výroba bude probíhat v německém Sindelfingenu a pokud jde o cenu, ta začíná na 2 783 000 korunách za základní verzi, přičemž výkonnějších modelů prozatím neznáme. Předobjednávky začínají dnes, 20. října.