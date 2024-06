MediaTek se pouští do velké hry. Příští rok představí vlastní procesor pro Copilot+ počítače

ARMové procesory pro počítače s Windows bude vyrábět více společností

Qualcommu údajně na konci letošního roku skončí exkluzivita

Svůj první počítačový procesor údajně chystá tchajwanský MediaTek

V roce 2017 společnost MediaTek učinila rozhodnutí, že na nějakou dobu přestane navrhovat čipsety pro vlajkové smartphony a bude se věnovat pouze mobilním procesorům pro smartphony nižší a střední třídy. Dva roky nato si to ale tchajwanská firma rozmyslela a začala na trh uvádět čipové sady Dimensity, které se s každou novou generací více přibližují konkurenci, přičemž v některých parametrech ji i překonávají. A protože s jídlem roste chuť, chystá se MediaTek otevřít další novou kapitolu svého příběhu.

Procesor pro Copilot+ počítače

Přestože systém Windows pro ARMové počítače existuje již několik let, výrobci se do jejich výroby příliš nehrnuli – vzhledem k méně výkonným a drahým ARMovým čipům s mnoha kompromisy raději sahali po x86/64 procesorech od Intelu a AMD. Pravidla hry ale změnil Qualcomm s čipovými sadami Snapdragon X Elite a X Plus, které mají přinášet řadu benefitů, především vysokou efektivitu a podporu umělé inteligence přímo na zařízení. A jelikož MediaTek s Qualcommem vede vyrovnanou bitvu ve světě smartphonů, chce zkusit štěstí i ve světě počítačů.

Qualcomm je v tuto chvíli jedinou firmou, která vyrábí ARMové procesory pro počítače s Windows, údajně má dokonce s Microsoftem exkluzivní smlouvu. Vzájemná dohoda má ale na konci letošního roku skončit a díky tomu budou moci do tohoto odvětví naskočit další hráči. Mezi nimi má být právě i MediaTek. Tchajwanská firma chce prý přijít se svým počítačovým procesorem nejpozději na konci roku 2025.

Dá se předpokládat, že čipset od MediaTeku bude založen na návrzích procesorových jader od ARM Holdings. U čipu Dimensity 9300 si společnost vyzkoušela, že se dokáže obejít bez „malých“ jader, u chystaného počítačového procesoru máme rovněž očekávat výkonnou neurální jednotku pro akceleraci AI úloh.

ARMové procesory údajně chystá i Nvidia

MediaTek navíc nemá být jediný, kdo chce vstoupit do vod ARMových počítačových procesorů, návrat do této oblasti údajně chystá i Nvidia. Svět počítačů s Windows by se tak mohl v příštích letech otřást v základech, pokud tedy zákazníci najdou v ARMových strojích zalíbení a odhodlají se opustit léta trvající hegemon Wintel.

