MediaTek Dimensity 800 přináší podporu 5G do střední třídy

Čipy od společnosti MediaTek byly v posledních letech k vidění spíše v těch úplně nejlevnějších smartphonech, čínská firma ale nabrala druhý dech a snaží se ukousnout si svůj díl koláče i ve vyšších cenových patrech. Po vlajkovém čipsetu Dimensity 1000 nyní na veletrhu CES odhalila procesor pro telefony vyšší střední třídy, který se chlubí slušným výkonem a také podporou sítí 5G.

Dimensity 800 dodá podporu 5G i levnějším telefonům

MediaTek Dimensity 800 je vyroben 7nm procesem a ukrývá v sobě vše, co by měl moderní čipset obsahovat. Procesorovou jednotku tvoří celkem 8 jader rozdělených do dvou clusterů. Jeden obsahuje čtveřici výkonných jader Cortex-A76, druhý čtveřici efektivních jader Cortex-A55; v obou případech je tak 2 GHz. Silnou stránkou tohoto čipsetu mají být grafické operace, výkon grafického čipu má být srovnatelný s Dimensity 1000 a podpořený herní platformou HyperEngine. Čipset podporuje Full HD+ displeje s obnovovací frekvencí 90 Hz





Posledním článkem výkonnostního řetězce je speciální AI jednotka APU 3.0, která se pyšní výkonem 2,4 TOPS. Tato jednotka navíc umí spolupracovat s obrazovým procesorem, který umí její schopnosti využít např. při autofokusu nebo při zpracování HDR obrazu. Maximální rozlišení fotočipů může být až 64Mpx, u duálních kamer konfigurace 32 + 16 Mpx. Záznam videa je podporován až ve 4K rozlišení při zapnutém HDR.

Dostupnost

MediaTek Dimensity 800 se dostane do prvních smartphonů v první polovině letošního roku, zatím nevíme, do jakého cenového spektra bude mířit.