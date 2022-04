Máte pro strach uděláno? Epic nabízí zdarma nejnovější hru známé hororové série

Aktuální nabídka her zdarma Epic Games Storu potěší především milovníky kvalitních hororových příběhů a příznivce lokálního multiplayeru. Distribuční platforma si totiž tentokrát pro hráče přichystala nejnovější díl ze série Amnesia s podtitulem Rebirth a frenetickou akci Riverbond.

Amnesia: Rebirth

Amnesia: Rebirth vypráví děsivý příběh, v jehož středu stojí hlavní hrdinka Tasi, která se v úvodu hry probouzí se ztrátou paměti na neznámém místě kdesi uprostřed Alžírské pouště. Její přežití v nehostinném prostředí plném děsivých nástrah závisí na postupném rozkrývání vlastní zamlžené minulosti.

Amnesia: Rebirth – Official Gameplay Trailer

Riverbond

Od ponuré Amnesie si můžete odpočinout u dobrodružné hry Riverbond, která láká na zábavnou a zběsilou akci pro jednoho až čtyři hráče (lokálně i online). V malebném voxelovém světě budete prozkoumávat rozmanité lokace, pátrat po truhlách s všemožnými zbraněmi a bojovat proti nevyzpytatelným nepřátelům i roztodivným bossům.

Riverbond - Launch Trailer

Nabídka potrvá do 28. dubna, kdy ji vystřídá nová dvojice her – zábavná hříčka Just Die Already od tvůrců populárního Goat Simulatoru a point-and-click adventura Paradigm.