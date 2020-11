Máte nový iPhone či iPad? Vyzkoušejte si ty nejlepší aplikace s využitím LiDARu

Apple do nových iPadů Pro a také do iPhonu 12 Pro/Pro Max implementoval LiDAR senzor, který otevírá dveře tzv. rozšířené reality i běžným uživatelům a do budoucna ji určitě uvidíme v mnoha dalších zařízeních. Pokud nový iPad nebo iPhone s LiDARem máte a přemýšlíte nad jejím využitím, možná vám napoví výběr několika zajímavých aplikací a her.

Jak funguje LiDAR?

Zjednodušeně lze říci, že LiDAR vysílá laserové paprsky a v závislosti na době, za kterou se vrátí zpět, vypočítává vzdálenost překážek. V reálném čase je tak možné skenovat prostředí okolo sebe a uvnitř iPadu nebo iPhonu se vytváří jeho virtuální obraz.

LiDAR najde velké využití při focení, ale funguje dobře i pro vytváření vizualizací v reálném prostoru, což lze použít v mnoha různých oborech. Více si o funkcích LiDARu můžete přečíst v naší podrobné recenzi iPhone 12 Pro.

Měření

Aplikace Měření není žádnou novinkou a funguje i na zařízeních bez LiDARu. Nyní při použití s LiDARem je však mnohem přesnější a má mnoho nových využití. Například aplikace sama rozezná člověka, změří jeho výšku a screenshot z měření můžete poslat dalšímu člověku.

Snapchat

Pokud používáte Snapchat, možná už jste si všimli, že i tato aplikace umí s LiDARem pracovat. Zatím jde spíše o nádech rozšířené reality ve videích svých uživatelů, ale dá se očekávat, že do budoucna bude umět tuto technologii využívat ještě mnohem lépe.

Complete Anatomy 2020

Tuto aplikaci ocení především studenti lékařských fakult, protože umožňuje zobrazení lidského těla v mnoha 3D modelech a vrstvách. Zároveň je možné ve virtuálním prostoru simulovat figurínu lidského těla, kterou může v reálném čase sledovat na svých zařízeních několik lidí.

Tohle je určitě aplikace s velkým potenciálem. Základní verze aplikace je zdarma, ale pro odemčení mnoha dalších možností je nutné zaplatit.

RoomScan LiDAR

Tato aplikace bude užitečná především pro architekty a interiérové designery. Umožňuje jednoduše a rychle naskenovat 3D podobu pokoje ale i celého domu.

Na základě skenu pak program vytvoří půdorysy s kompletními rozměry, ale můžete si zobrazit i 3D model daného prostoru. Tohle mnohým architektům ušetří hodně času. Základní verze je opět zdarma, ale pokročilejší funkce si budete muset zaplatit.

IKEA Place

Tuto aplikaci ocení asi každý. Pokud občas bojujete s výběrem nábytku do vašeho bytu, IKEA Place vám umožní udělat si představu o tom, jak bude nová skříň vypadat ve vaši ložnici nebo jídelní stůl v nové kuchyni.

Je nutno zmínit, že k dispozici je zatím jen omezené množství produktů IKEA a funkce programu zatím zdaleka není stoprocentní. Nicméně tato aplikace přináší další pohled na možné budoucí využití technologie LiDAR.

Hot Lava

Rozšířená realita samozřejmě nenachází uplatnění jen v praktických odvětvích, ale objevuje se i ve hrách. Jednou z nich je Hot Lava. V této hře sice můžete hrát klasicky v čistě virtuálním prostředí, ale je možné hru přenést i do vašeho pokoje a nechat hrdiny i padouchy skákat po vašem bytě.

Angry Birds AR: Isle of Pigs

S rozšířenou realitou už pracují i populární naštvaní ptáci a prasata. Opět je zde možnost prostředí hry umístit na podlahu nebo na stůl u vás doma a odstřelovat prasata z pohodlí gauče. Je nutno uznat, že 3D pohled celé hře dodává zase o něco více zábavy. Tady se využití LiDARu opravdu povedlo.

Kings of Pool

Tato hra umí simulovat kulečníkový stůl kdekoliv si chcete zahrát. Hra obsahuje také multiplayer, takže můžete hrát s několika přáteli každý na svém zařízení. Opět velmi povedená aplikace s využitím rozšířené reality.