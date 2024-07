Máte doma tuhle powerbanku z Ikea? Může způsobit požár, obchod vám vrátí peníze

Ikea stahuje z prodeje dvojici nebezpečných powerbank jménem Varmfont

Kvůli konstrukční vadě mohou některé šarže způsobit úraz či požár

Zákazníci mají nárok na kompletní refundaci, stačí přinést pořízený produkt

Švédský nábytkářský gigant Ikea prodává kromě vybavení do domácnosti také kabely, nabíječky a malou elektroniku, například powerbanky. Několik šarží powerbank jménem Varmfont se však zdají být poruchové, zákazníkům mohou způsobit úraz či škodu na majetku. Ikea je proto stahuje z trhu, všem zákazníkům, kteří si produkt zakoupili, nabízí vrácení peněz.

Nebezpečné powerbanky Ikea

Ve středu vydala Ikea varování pro všechny své zákazníky, kteří si zakoupili powerbanku jménem Varmfont. Problémy s bezpečností se objevily u obou variant: tedy u menší 5200 mAh (číslo modelu E2038) i u velké 10400 mAh (číslo modelu E2037). Konkrétně šlo šarže 2313, 2316, 2318, 2319 a 2322. Šarže powerbanky je uvedena na zadní straně v pravém dolním rohu.

Podle interního vyšetřování švédské firmy bylo zjištěno, že určité šarže powerbanky mohou představovat riziko vzniku požáru, a to v důsledku chyby při výrobě. Tato chyba se prý týká pouze jednotek kusů výše uvedených šarží.

„U výrobků Ikea probíhá hodnocení rizik i důkladné testování, protože potřebujeme mít jistotu, že obstojí v náročné zkoušce každodenního života v domácnosti a že splňují platné požadavky a předpisy na všech trzích, kde Ikea působí,“ uvádí obchod ve svém prohlášení.

V tuto chvíli Ikea provádí stažení powerbanky z trhu. V době psaní článku však byly oba modely ještě dostupné na e-shopu.. Menší 5200mAh model stojí 299 korun, větší pak 499 korun včetně DPH. Zákazníci, kteří takový výrobek vlastní, by jej měli okamžitě přestat používat a měli by produkt odnést zpět do obchodu, kde mají nárok na vrácení peněz v plné výši. Doklad o nákupu Ikea pro refundaci nevyžaduje.