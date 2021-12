Masivní vánoční nabídka v Epic Store. 15 kvalitních her ke stažení

Epic Games Store po vzoru předchozích let spustil velký vánoční výprodej, během něhož kromě řady slev a desetidolarového kuponu na vybrané tituly již tradičně nabídne také každý den jednu hru ke stažení zdarma, a to po významnou část slevové akce, která potrvá až do 6. ledna. Celkem se tak hráči mohou těšit na 15 bezplatných titulů, počínaje nevšedním akčním dobrodružstvím Shenmue III.

Shenmue III

Shenmue III je zatím posledním pokračováním legendární série designéra Yu Suzukiho, jejíž první díl vyšel v roce 1999 a druhý následoval o dva roky později. První dva díly se shodně dočkaly vřelého přijetí hráčů i novinářů a v průběhu následujících let získaly kultovní status.

Shenmue III - E3 2019 Trailer | PS4

Watch this video on YouTube

Na pokračování nedokončeného příběhu však fanoušci čekali až do roku 2019. V recenzích se mu sice již nedařilo tolik co předchůdcům, i tak se ale jedná o titul, který se svým přístupem k hratelnosti a designu vymyká běžné současné žánrové produkci.

Další hrou v pořadí by podle spekulací mohl být festivalový simulátor Fuser.

Vánoční výprodej

Součástí vánočního výprodeje je rovněž desetidolarový kupon, který se automaticky uplatní na každou hru v hodnotě alespoň 14,99 dolarů (v přepočtu asi 335 korun).