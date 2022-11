Manchester United je na prodej. Zájemce o jeho koupi vás překvapí

patří mezi největší a nejpopulárnější fotbalové mančafty na světě. Dříve dělnický klub zažil své nejslavnější období začátkem tisíciletí, kdy v něm působil legendární trenér Sir Alex Ferguson. Ten měl možnost koučovat takové hráče jako David Beckham, Christiano Ronaldo či Peter Schmeichel. Manchester United od roku 1991 vlastní americká rodina Glazerů, která se jej nyní chystá prodat.

Ačkoli obchodní operace ve fotbalovém světě nepatří mezi běžná témata našeho webu, hned dva zdroje potvrdily zájem o anglickou legendu ze strany Applu. Konkrétně se o této možnosti zmínily twitterové účty SPORTbible a Manchester United Transfer News Hub. I když se možná jedná o divokou spekulaci, „na každém šprochu pravdy trochu“.

Pokud by se Apple skutečně rozhodl k uvedenému nákupu, rozhodně ho to nevyjde lacino, byť by ho to jistě nezruinovalo. Jedna z nejcennějších sportovních značek vydělala za poslední rok téměř 326 miliard liber (cca 9,2 bilionu Kč), přičemž hodnota klubu byla za tento měsíc vyčíslena na takřka 2 biliony liber (cca 56,7 bilionu Kč).