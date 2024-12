Majitelé Sonosu v nejistotě: prémiový audiosystém možná bude vyžadovat předplatné

Reproduktory společnosti Sonos spoléhají na překvapivě propracovanou mobilní aplikaci

Ta je ovšem se svými funkcemi navázána přímo na servery Sonosu

Vzhledem k nepříznivým finančním výsledkům to vyvolává obavy, že by firma mohla zavést předplatné

Předplatná jsou bez nadsázky hitem dnešní doby, ať už se nám to líbí, či nikoli. Stále více ubývá možnosti si něco koupit jednorázově a čím dál tím více společností se nás snaží uvrtat do pravidelných plateb – někdy v řádu desetikorun, jindy klidně i ve vyšších stovkách. Ne vždy ale dává předplatné smysl, obzvláště pak v případech, kdy za daný produkt zaplatíte prémiovou cenu, jako tomu je třeba u reproduktorů americké značky Sonos. Ta je známá nejen svými vyššími cenami, ale také kvalitním zvukovým zpracováním a bezdrátovým systémem, který mu nejeden konkurent může závidět.

Bude ekosystém Sonos zatížen předplatným?

Po zakoupení si pochopitelně můžete užívat veškerých výhod bez dodatečných poplatků, nicméně v poslední době rostou obavy, že aplikace Sonos bude v budoucnu vyžadovat předplatné, protože společnost již druhým rokem hlásí pokles příjmů. Olej do ohně navíc nyní přilil i jeden z jejích bývalých zaměstnanců, který se v tomto duchu veřejně vyjádřil. Obavy vzbuzuje zejména to, že všechny akce zahájené v aplikaci nyní probíhají přes server Sonosu, místo aby byly prováděny lokálně, což dává společnosti úplnou kontrolu nad vším, co uživatelé dělají.

Magazín Wired v úvodu své spekulativní zprávy shrnuje obtížnou finanční situaci společnosti. Sonos již druhým rokem po sobě vykazuje meziroční pokles tržeb – v roce 2023 o 5,5 %, a to navzdory dvěma kolečkům propouštění. Generální ředitel Patrick Spence popsal tento rok slovem „náročný“. V oblasti technologií jsme svědky velkého posunu směrem k modelům předplatného, od aplikací až po chytrá domácí zařízení, a majitelé Sonosu se obávají, že společnost možná plánuje vlastní kroky. Wired rovněž hovořil s bývalým vývojářem Sonosu, který přišel o práci v rámci poslední vlny propouštění.

Své poznatky poskytl pod rouškou anonymity, a ačkoli jeho role nebyla přímo spojena s vývojem aplikace, pracoval spolu s týmem a pomáhal s testováním. Z jeho vyjádření je patrné, že množství peněz vynaložených na vývoj aplikace v něm vyvolalo nejednu otázku. „Byl jsem docela skeptický k prostředkům, které vkládáme do aplikace, za kterou neúčtujeme žádné peníze. Do něčeho, co nepřináší žádné příjmy. Ale jediné, co jsem od lidí z týmu aplikace slyšel o tom, proč je to potřeba, a o její hodnotě, byla flexibilita, kterou nabízí, a že nám otevírá dveře k věcem, které jsme předtím nemohli dělat,“ říká. „Nepřekvapilo by mě však, kdyby tam někde byly nějaké prvky modelu předplatného,“ dodává. Sonos popřel jakékoli aktuální plány na zavedení předplatného ve své aplikaci, avšak nevyloučil, že by se tak mohlo stát v budoucnu.