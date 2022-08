Majitelé Pixelů zuří! Namísto Androidu 13 jim Google poslal starší verzi

Google na začátku tohoto týdne vydal finální verzi Androidu 13 a okamžitě vydal aktualizaci pro podporované smartphony Pixel. Někteří majitelé neváhali a pustili se do instalace, avšak namísto toužebně očekávaného Androidu 13 dostali něco jiného.

Jak ukazují stížnosti na diskuzních fórech, vybraným uživatelům se na displeji jejich Pixelů objevila výzva ke stažení 2,02GB aktualizace, která systém povýší na… Android 12. Co naplat, že telefon již na Androidu 12 běží. Podle vyjádření Googlu pro server Android Central se nejedná o chybu, ale o nešťastné načasování. Update založený na Androidu 12 prý dostávají pouze ti, na jejichž Pixelech běží starší verze Androidu 12 – tu je nejprve zapotřebí aktualizovat na verzi obsahující opravu GPS a červencový balíček záplat. Teprve poté půjde přejít na Android 13, byť výzva k aktualizaci se nemusí objevit hned, jak nám již potvrdili někteří z vás.

Google nicméně přiznal, že výzva k aktualizaci v notifikačním centru v den vydání Androidu 13 byla poněkud matoucí a pracuje na její nápravě. Majitelé Pixelů mezitím přišli na to, jak do svých zařízení nejnovější Android dostat, i když jim zatím nabídnut nebyl – přidat se do preview programu, zapojit svá zařízení do kanálu Beta, ze kterého lze stáhnout Android 13 ve stabilní verzi, a po úspěšné aktualizaci kanál Beta opustit.