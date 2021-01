Majitelé AirPods Max zuří. Ve sluchátkách jim kondenzuje voda

Od spuštění prodeje nových sluchátek AirPods Max ještě neuběhl ani měsíc a na internetu se začínají objevovat první reakce nespokojených uživatelů. Vypadá to, že uvnitř „mušlí“ se v některých případech objevuje zkondenzovaná voda, která způsobuje například problémy s detekci nasazených sluchátek. Určitě si ale umíme představit, že při delším používání může voda natropit mnohem více škod. AirPods Max navíc nedisponují žádnou zvýšenou odolností vůči vniknutí vody.

Jedním z prvních uživatelů, který zaznamenal tento problém, je Donald Filimon. Uvnitř jeho sluchátek našel vodu i po použití ve vnitřních prostorách při práci u počítače. Nejedná se tedy o problém příliš vlhkého prostředí nebo použití při sportu.

So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

— Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020