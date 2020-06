macOS 11 Big Sur ukazuje, jak zoufale pomalý je Microsoft v zavádění designových novinek

Apple v minulém týdnu představil spoustu softwarových novinek, mezi nimi i nový operační systém pro své počítače. MacOS 11 Big Sur přináší do světa Maců dvě poměrně zásadní novinky – je připraven běžet na procesorech Apple Silicon a přináší velkou designovou změnu, která macOS sbližuje s jablečnými mobilními platformami.

I když se v druhém případě jedná pouze o kosmetické změny, systém jako takový působí velmi konzistentním a moderním dojmem. Tím se macOS liší od Windows 10, které procházejí designovou změnou už od roku 2017, kdy Microsoft představil Fluent Design. Schválně se podívejme na video, kterým Microsoft na připravovanou změnu vzhledu Windows lákal.

Tři roky uplynuly jako voda a Windows zdaleka nevypadají tak dobře jako v propagačním videu. Chápeme, že propojit prastaré základy systému s novými funkcemi a nabídkami není práce na dva večery, avšak proces proměny je v případě Microsoftu zoufale pomalý. Skoro to vypadá, jak kdyby odsunul veškeré designové změny na druhou kolej (pomineme-li sadu nových ikon).

Důvodem může být roztříštěnost vývoje systému, kdy každý inženýr Microsoftu implementuje prvky Fluent Designu po svém a svým vlastním tempem. Windows 10 je ohromný kus softwaru, na kterém není prakticky možné učinit změnu vzhledu jedním mávnutím kouzelným. To ostatně dokazují i reakce současného šéfa Windows Insider Programu Brandona LeBlanca, který v reakci na představený redesign macOS (a lehké plivnutí redaktora Windows Central Zaca Bowdena) uznal, že v této oblasti je Microsoft pomalejší než Apple.

I have it on good faith it's what they do. We have done a lot of design experimentation and mockups which have leaked over the years that don't represent exactly what our plans are. But you're right, we're slower here. I'm not saying we're not.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 23, 2020