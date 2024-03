MacBook Air s procesorem M3 zazářil v benchmarku. O kolik je výkonnější než minulý model?

Apple v tomto týdnu omladil počítače MacBook Air procesory Apple M3. Ty byly představeny již v říjnu loňského roku, avšak překvapivě si nejprve našly cestu do nejlevnějšího MacBooku Pro a do stolního počítače iMac – Apple pravděpodobně nechtěl představit 15″ MacBook Air s procesory M2 a M3 v jednom roce. Nové MacBooky Air najdeme na pultech obchodů již tento pátek, už nyní se ale můžeme podívat na to, zda se vyplatí případný upgrade z minulé generace – na internetu se totiž objevily první benchmarky.

Podle benchmarku Geekbench poskytuje letošní MacBook Air s procesorem Apple M3 přibližně o 20 procent vyšší výkon než předchozí generace s čipem Apple M2. Oproti první generaci se nárůst procesorového výkonu pohybuje mezi 30–40 procenty.

Výkon letošní jednotky je prakticky shodný jako v základního MacBooku Pro, ovšem s jedním podstatným rozdílem – MacBook Air je chlazený pouze pasivně, tudíž u něj může dříve docházet k zahřívání, a tím i ke škrcení výkonu. Geekbench je poměrně krátký benchmark, tudíž tento jev v něm není patrný. Pokud se rozhodujete, který z těchto počítačů je pro vás vhodnější, volte podle toho, zda vyžadujete vysoký výkon pouze ojediněle, nebo budete počítač vytěžovat častěji a déle.

Procesory Apple M3 nepřinášejí novým MacBookům Pro pouze vyšší výkon, ale i schopnost připojit dva externí monitory namísto jednoho. Podporovány jsou až dva monitory s rozlišením 5K při 60 Hz, ovšem je zde jeden významný háček – při používání dvou externích displejů není možné současně používat displej počítače!

FYI the new M3 MacBook Air only supports 2 external displays with the lid CLOSED. Weirdly, if you open the laptop to use the keyboard/trackpad, it turns off one of the external displays

So if you plan on plugging into 2 screens you’ll also need to bring your own mouse + keyboard pic.twitter.com/8QlaB3CH8S

— Marques Brownlee (@MKBHD) March 4, 2024