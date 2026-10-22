Liftago spouští Autodrive. V Praze si objednáte Teslu s asistovaným řízením

- Nová kategorie Autodrive v aplikaci Liftago umožňuje objednat vůz se systémem Tesla Assisted Driving
- Za volantem po celou dobu zůstává profesionální řidič připravený převzít řízení
- Jízdy jsou zatím dostupné pouze v Praze, následovat by mělo Brno
Objednat si taxi nově může znamenat i příležitost vyzkoušet asistované řízení Tesly. Liftago od dnešního dne přidává do pražské nabídky kategorii Autodrive, ve které si cestující mohou cíleně vybrat vůz se systémem Tesla Assisted Driving, dříve označovaným jako FSD Supervised. Provoz je zatím omezený na několik týdnů a o dalším pokračování rozhodnou také zkušenosti cestujících a řidičů.
Řidič stále sleduje provoz a odpovídá za jízdu
Název Autodrive může vyvolávat představu samořídícího taxi, nicméně tak to není – služba ale počítá s nepřetržitým dohledem člověka. Za volantem při každé jízdě sedí proškolený řidič Liftaga, který sleduje provoz a musí být připravený okamžitě zasáhnout. Odpovědnost za jízdu má stejnou jako při běžné přepravě.
Pro cestující je tedy novinkou možnost svézt se autem s pokročilým asistenčním systémem, nikoli objednat si vůz bez řidiče. Právě povinnost průběžného dohledu je podstatná pro pochopení toho, co tato technologie nabízí.
Český provoz systému TAD se opírá o uznání nizozemského schválení. Tamní úřad RDW jej po zhruba 18 měsících testování schválil 10. dubna 2026 v režimu předběžného evropského typového schválení pro nové technologie podle článku 39 nařízení EU 2018/858. O celoevropském schválení by zástupci členských států mohli hlasovat nejdříve v prosinci.
Zájem projevilo přes 60 % dotázaných
Liftago si před spuštěním nechalo prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos zjistit, zda by si lidé jízdu s asistovaným řízením chtěli vyzkoušet. V průzkumu uskutečněném tento týden odpovědělo kladně 61,8 % z 500 respondentů. Mezi pražskými účastníky dosáhl zájem 69,8 %.
Výsledky ukazují především chuť technologii vyzkoušet. Samy o sobě nevypovídají o tom, kolik cestujících by takovou službu využívalo pravidelně. Praktické zkušenosti má nyní přinést dočasný provoz Autodrive, během kterého bude Liftago sbírat zpětnou vazbu od zákazníků i řidičů.
Objednávka pouze na aktuální čas, cena předem
Kategorie Autodrive je v aplikaci dostupná od dnešní deváté hodiny ranní. Jízdu lze zatím objednat pouze v reálném čase, předobjednávky služba nepodporuje. Počet zapojených vozů je omezený, takže je potřeba počítat s horší dostupností než u běžných kategorií.
Cena se odvíjí od délky a trvání trasy, konkrétní fixní částku však zákazník uvidí ještě před začátkem jízdy. Pevný tarif ani případný cenový rozdíl oproti běžné nabídce zatím zveřejněn nebyl. Služba začíná v Praze, v plánu je také rozšíření do Brna, jehož termín zatím není stanovený. Autodrive má fungovat po omezenou dobu v následujících týdnech. Další podobu nabídky Liftago určí po vyhodnocení provozu a reakcí obou stran.