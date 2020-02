LG V60 ThinQ se odhaluje. Dostane umírající komponentu, která mnohé potěší

Společnost LG se odhlásila z veletrhu MWC, ale dá se předpokládat, že své novinky pro první polovinu letošního roku ve stejném (nebo lehce pozdějším) termínu představí. Prakticky s jistotou můžeme počítat se smartphonem V60 ThinQ, jehož render zveřejnil známý informátor @evleaks.

LG V60 ThinQ: vlajkový telefon se sluchátkovým jackem

Tentokrát se překvapivě nejedná o tiskový snímek odhalující telefon zepředu a zezadu, ale o obrázek z prezentace, ve které se LG chlubí přítomností 4 mikrofonů. To však ale není vše, co se ze snímku dá vyčíst, neboť telefon na něm má průhledná záda; podle @evleaks je to ale pouze pro prezentační účely a ve výsledku průhledná nebudou.

Tak jako tak je vidět, že se můžeme těšit na fotoaparát se čtyřmi horizontálně osazenými čočkami, na akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a v neposlední řadě také na sluchátkový jack, který už z vlajkových smartphonů prakticky vymizel. LG tak potěší milovníky hudby, kteří dávají přednost klasice před bezdrátovými technologiemi.

Obrázek také odhaluje selfie kamerku nahoře uprostřed, s největší pravděpodobností bude osazena do otvoru v displeji. Od LG V60 ThinQ se také očekává podpora sítí 5G a nová generace krytu Dual Screen se sekundárním displejem.