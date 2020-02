LG V60 ThinQ přináší dva velké displeje, vysokou výdrž, nahrávání 8K videa a podporu 5G

Korejská firma LG loni na veletrhu překvapila a oproti minulým zvyklostem představila hned dva vlajkové smartphony – G8 ThinQ a V50 ThinQ. Překvapení se nám od LG dostává i letos, společnost v termínu MWC odhalila svoji letošní vlajkovou loď, tou je ale překvapivě model V60 ThinQ 5G.

LG V60 ThinQ 5G: připravte si pořádné kapsy

LG V60 ThinQ 5G přímo navazuje na svého předchůdce, přidává však hardware poplatnější roku 2020. Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá obrovský 6,8“ displej, který může za nadstandardní rozměry celého telefonu – 169 x 77,6 x 8,9 mm. Hmotnost je vysokých 218 gramů, potěší však splnění krytí IP68 a MIL STD-810G.

Zobrazovač je typu OLED a disponuje Full HD+ rozlišením na poměru stran 20,5:9, krytí zajišťuje ochranné sklo Gorilla Glass 5. Do displeje je integrována čtečka otisků prstů, do jeho horní strany je pak zakrojený kapkovitý výřez pro 10Mpx selfe kamerku.

Kde je kamerka na příblížení?

Hlavní fotoaparát na zádech dvě tři čočky osazené do horizontálně položeného oválného modulu. Hlavní snímač se pyšní rozlišením 64 Mpx a optickou stabilizací, sekundární kamerka pak přináší schopnost zaznamenávání širokoúhlých záběrů v rozlišení 13 megapixelů. Toto duo ještě doprovází ToF senzor, teleobjektiv přítomen není. I tak LG slibuje dechberoucí záběry, kvalitní noční snímky a video v rozlišení až 8K.

Kromě záznamu videa má být telefon silný i v nahrávání zvuku. Má k tomu hned 4 mikrofony, které využívá například ve funkci Voice Bokeh, kdy je z okolního ruchu vytažen pouze hlas nahrávaného a vše ostatní je výrazně utlumené. Důraz na kvalitní zvuk také podtrhuje přítomnost 32bit Quad DAC a sluchátkového jacku.

Do telefonu byl instalován čipset Qualcomm Snapdragon 865, který se opírá o 8 GB RAM. Díky modernímu čipsetu a doplňkovému modemu Snapdragon X55 se může telefon spolehnout na podporu bezdrátových sítí v současné generaci, tedy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a NFC. Vnitřní paměť má kapacitu pouze 128 GB, lze ji však rozšířit paměťovou kartou. Akumulátor se pyšní kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého dobíjení Quick Charge 4+, nechybí ani bezdrátové nabíjení.

Dual Screen: pokud je vám jeden displej málo

Telefon by měl zajistit vysokou výdrž na jedno nabití, to však zřejmě nebude platit v případě, kdy k němu připnete příslušenství Dual Screen. Jedná se o sekundární obrazovku se stejnými parametry jako má hlavní displej, která může posloužit buď jako rozšiřující plocha pro stávající aplikace, popř. jako prostor pro otevření aplikace jiné; některé programy dokonce podporují přetahování mezi oběma displeji stylem drag and drop. Dalším využitím může být zobrazení klávesnice nebo gamepadu.

Dual Screen v sobě bohužel nemá integrovanou vlastní baterii, bude tak vysávat energii přímo z telefonu skrze USB-C port. Spojení obstarává speciální 360° kloub, displej tak budete moci překlopit na záda či využít jakéhokoliv „mezirežimu“. Na zádech tohoto krytu se pak ještě nachází samostatný 2,1“ monochromatický displej pro zobrazování hodin a notifikací, který v zavřeném stavu supluje Always-on.

Cena a dostupnost neznámá

Na LG V60 ThinQ 5G běží operační systém Android 10 doplněný o prostředí LG UX 9.0, na telefonu dokonce najdeme dedikované tlačítko pro otevření funkce Google Assistant. Telefon půjde do prodeje v modré a černé barvě. K dispozici by měl být v příštích týdnech u vybraných amerických operátorů, o dostupnosti na našem trhu nemáme prozatím žádné informace, stejně tak zatím neznáme prodejní cenu.