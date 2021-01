LG ukázalo svůj rolovací smartphone. Proměníte jej v malý tablet

Mobilní divize společnosti LG má k ziskovosti velmi daleko, ale nelze jí upřít snaha experimentovat. Důkazem je například netradiční smartphone LG Wing s výklopným displejem, který vzniknul pod hlavičkou projektu Explorer. LG aktuálně chystá další experimentální smartphone, tentokráte by měl zaujmout netradiční konstrukcí s rolovacím displejem. Jak bude vypadat, ukázalo dnes LG krátce v rámci své tiskové konference při příležitosti virtuálního veletrhu CES.

LG Rollable: takto bude vypadat první smartphone s rolovacím displejem

Bohužel LG o tomto zařízení neposkytlo žádné další informace, pouze víme, že se bude jmenovat LG Rollable. Více detailů nám tak poskytují obrázky, které byly zachyceny v minulém týdnu na korejských diskuzních fórech.

Podle těchto renderů by měl mít rolovací smartphone od LG v základním zobrazení 6,8“ displej s rozlišením 1 080 × 2 428 pixelů, přičemž díky rolovacímu mechanismu by mělo být možné displej zvětšit do úhlopříčky 7,4“. Zatímco v „zavřeném“ stavu má mít displej poměr stran 20:9, v roztaženém se bude pohybovat okolo 3:2.

LG Rollable by měl zaujmout nejen displejem, ale i vnitřní hardwarovou výbavou. Těšit bychom se měli na vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 888 a 16 GB RAM. Vzhledem k velikosti displeje se jeví slabší kapacita akumulátoru, spekuluje se o hodnotě 4 200 mAh. Oficiálního představení bychom se podle zákulisních informací měli dočkat v březnu letošního roku.

Telefon s rolovacím displejem ukázala na konci loňského roku i společnost Oppo, ovšem v jejím případě se jedná pouze o neprodejný koncept. Připravovaný model od LG by se měl dostat na pulty obchodů, a to údajně ještě v první polovině letošního roku.