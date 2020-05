LG se toho nebojí. V přípravě je odvážný smartphone s otočným displejem.

Ohebné displeje vlily výrobcům smartphonů do žil odvahu experimentovat, a díky tomu vznikají nové druhy zařízení. Některé z nich přitom ani ohebného displeje nevyužívají a vsází raději na dva rovné zobrazovače, mezi ně se řadí i přídavné displeje k vlajkovým smartphonům značky LG. Korejská firma navíc uvažuje o zcela novém využití dvou displejů na jednom telefonu.

Jeden displej pevný, druhý otočný

Podle reportů ETNews a Korea Herald je v přípravě nový telefon s kódovým označením „Wing“. Ten by měly tvořit dva displeje umístěné nad sebou s tím, že horní panel by bylo možné otočit do horizontální polohy. V otevřeném stavu by tak telefon tvořil písmeno T, přičemž v horní části by byl zobrazen obsah „naležato“, zatímco spodní displej by sloužil k ovládání a k psaní textů. Hlavní obrazovka má mít úhlopříčku 6,8“, zatímco spodní 4“.

Pochopitelně není nikde napsáno, že LG nakonec takový telefon vyrobí, přeci jen mobilní divize korejské firmy není finančně zdravá, aby si mohla dovolit pouštět se do takto divokých experimentů. Na druhou stranu takový telefon by nebyl u LG ničím novým, podobný koncept přinesly telefony LG V9000 a DVB-H vydané v roce 2006, tehdy ale spodní část tvořila klasická mechanická klávesnice.