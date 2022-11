Levný Xbox na streamování her nakonec nedorazí. Jaké jsou důvody?

Microsoft plánoval uvést na trh levnou herní konzoli, která by se nespoléhala na vlastní vysoký výkon, nýbrž na rychlé připojení k internetu. Toto zařízení bylo vyvíjeno pod kódovým označením Keystone. Minulý měsíc se dokonce na internet dostala jeho fotografie, která naznačovala brzký příchod. Jak ale potvrdil šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer, nakonec si musíme na levnou vstupenku do světa Xboxu nechat zajít chuť.

O krabičce navržené pro streamování her v rámci služby Xbox Cloud Gaming se prý v Redmondu uvažovalo už od roku 2020, na pulty měla dorazit v horizontu jednoho roku. Celý projekt bohužel ztroskotal na ceně – Microsoft postavil prototyp, avšak jeho výrobní cena byla vyšší, než bylo plánováno.

Aby takový produkt dával smysl, musel by stát výrazně méně než Xbox Series S – Spencer hovoří o předběžném plánu nastavit cenu na 130 USD (asi 3 700 korun s DPH). Za vyšší částky už by Keystone postrádal konkurenceschopnost, neboť by spousta zákazníků raději sáhla po Xboxu Series S – tato konzole stojí okolo 7 tisíc korun, přičemž se dá počítat s tím, že před Vánoci ji půjde v různých akcích sehnat ještě levněji.

Keystone měl zdánlivě fungovat úplně stejně jako jakýkoliv jiný Xbox – na prototypu běželo stejné uživatelské rozhraní a podle Spencera vše fungovalo opravdu dobře. Nakonec se však v Microsoftu rozhodli jít jinou cestou – zpřístupnit cloudové hraní na svých serverech přímo na vybraných televizorech značky Samsung bez nutnosti dokupovat jakékoliv zařízení. Tato forma funguje rovněž velmi dobře, tudíž se nedá počítat s tím, že se Nadella a spol. ještě ke Keystone vrátí. Spíše počítáme s rozšiřováním na televizory jiných značek.