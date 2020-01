Levný iPhone SE 2 údajně dorazí ve dvou velikostech

Apple údajně v prvním kvartále letošního roku představí nástupce iPhone SE. Stejně jako model z roku 2016 má i letošní verze lákat na moderní vnitřnosti ve starším těle, patrně stejném jako má iPhone 8. A možná se dočkáme i verze s větším displejem.

Podle nejnovějších informací serveru DigiTimes Apple plánuje uvést na jaře hned dva „levné“ iPhony – jeden by měl mít 4,7“ displej, druhý pak 5,5 nebo 6,1“. Vsázíme spíše na první variantu s tím, že by Apple mohl použít tělo iPhone 8 Plus.





DigiTimes uvádí, že Apple v letošním roce představí celkem 6 různých iPhonů – dva s LCD panely a čtyři OLED modely. To by ovšem znamenalo, že v tradičním podzimním termínu budou představeny 4 modely. Nutno ovšem podotknout, že DigiTimes nemá příliš dobrou úspěšnost ve věštění budoucnosti, a tak raději berme výše uvedené spekulace s rezervou.