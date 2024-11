Levnější verze Apple Vision headsetu se opozdí. Kde je problém?

Apple odkládá plán na levnější verzi Vision Headsetu minimálně do roku 2027

V roce 2025 se očekává pouze aktualizovaný model Vision Pro s vylepšeným výkonem

Odborníci spekulují, že Apple čeká především na snížení výrobních nákladů

Apple již v minulosti oznámil, že plánuje levnější verzi své VR náhlavní soupravy Vision, která by zpřístupnila tuto technologii širšímu publiku. Nicméně podle analytiků Apple odložil plány na levnější verzi až na období kolem roku 2027. Očekává se, že namísto levnějšího modelu bude Apple v příštích letech pracovat spíše na vylepšené verzi Vision Pro.

Hlavní důvody odkladu se pravděpodobně týkají vysokých výrobních nákladů a složité technologie, kterou by bylo obtížné levněji replikovat. Současná Vision Pro využívá pokročilý M2 procesor a komplexní optické prvky, což zvyšuje cenu výroby. Analytici uvádí, že Apple by mohl očekávat pokles cen komponentů a lepší možnosti optimalizace výkonu, než uvede cenově dostupnější verzi na trh.

Očekávané změny pro rok 2025

V roce 2025 plánuje Apple aktualizovat svou vlajkovou loď Vision Pro na nový model, pravděpodobně s výkonnějším M5 čipem a vylepšenou technologií pro podporu Apple Intelligence. Tento model by měl nabídnout lepší výkon a další inovace, ale stále se bude řadit mezi dražší prémiová zařízení. Levnější verzi tak v nejbližší době na trhu neuvidíme.

Levnější verze by měla konkurovat dostupnějším VR zařízením od firem jako Meta, která již vybudovala stabilní uživatelskou základnu. Apple zatím zůstává ve vyšším cenovém segmentu, což omezuje rozšíření jejich zařízení mezi běžné spotřebitele. Levnější model by mohl tuto situaci změnit, ale Apple evidentně čeká na vhodnější příležitost, aby mohl nabídnout výhodnější a konkurenceschopnější produkt.

Odhady naznačují, že Apple by se mohl u levnější verze Vision Headsetu pokusit dosáhnout ceny kolem 50 000 korun. To by mohlo zpřístupnit zařízení širší veřejnosti, ale stále by se jednalo o vyšší cenovou kategorii v porovnání s konkurenčními produkty. Očekává se, že pro snížení ceny Apple odstraní některé pokročilé funkce, jako je například EyeSight pro zobrazení očí uživatele a design nahradí z velké části plastovými prvky.

Odborníci věří, že Apple i přes současné potíže a vysokou cenu svých zařízení přináší do oblasti VR zajímavé inovace, které mají potenciál zlepšit tuto technologii. Analytici předpokládají, že jakmile Apple vyřeší problémy s cenou a výrobou, může se stát jedním z dominantních hráčů v oblasti rozšířené reality.