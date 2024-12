Levnější už to nebude! Super Mario RPG pořídíte za naprosto směšnou cenu

Nintendo své hry příliš často do slevových akcí nepouští a pokud se tak stane, jsou slevy decentní

Výjimkou je titul Super Mario RPG, který se aktuálně prodává za velmi zajímavou cenu

V herních obchodech můžete fyzickou kopii zakoupit s přibližně 60% slevou

Herní tituly od Nintenda jsou proslulé tím, že si po dlouhou dobu drží svou cenu. Když už se dostanou do nějaké slevové akce, která nicméně není tak častá, většinou cena klesne přibližně o třetinu. Tu a tam se ovšem stane, že některé tituly dostanou ještě větší slevu, jako to nyní potkalo hru Super Mario RPG. Ta je běžně v prodeji okolo 1200 korun, avšak nyní je její fyzická kopie zlevněná o přibližně 60 procent – pořídíte ji za sympatických 499 korun.

Super Mario RPG je k dostání s výraznou slevou

Super Mario RPG je remakem staršího titulu Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, který spatřil světlo světa v roce 1996. V enginu Unity ji vyvinula společnost ArtePiazza, pyšní se plně 3D grafikou, aktualizovanými jmény postav a nepřátel – princezna Toadstool se přejmenovala na princeznu Peach, aby odrážela její současné pojmenování, stejně jako Frogfucius byl přejmenován na Frog Sage. Nechybí ani možnost přepínat mezi původní hudbou a nově zaranžovaným soundtrackem od skladatelky Joko Šimomury.

Mezi nové bojové mechaniky patří možnost zasáhnout všechny nepřátele při provádění perfektních akčních sekvencí a silných týmových útoků. Další novinky zahrnují například jednodušší nastavení obtížnosti, bestiář pro zobrazení nepřátel, se kterými se hráč setkal, a dodatečný obsah po skončení hry, včetně přehrávače zvuků ze hry a obtížnějších soubojů s bossy.

Ani co se týče hodnocení ze strany hráčů a kritiků, nejedná se o vůbec špatný titul. Na serveru Metacritic si Super Mario RPG vysloužil souhrnné hodnocení 84 bodů ze sta od kritiků, přičemž hráči udělili hře hodnocení 8.1 z 10. Pokud jste fanoušky japonských RPG a zároveň máte rádi Maria, rozhodně byste si neměli tento titul, obzvláště s takto zajímavou slevou, nechat uniknout.