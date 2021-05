Letošní veletrh IFA se ruší. Vrátit by se měl příští rok

Pandemie nemoci COVID-19 zrušila téměř všechny loňské tiskové konference a technologické veletrhy, ovšem v letošním roce jsme se těšili na návrat do původních kolejí. Naději nám do žil vlévaly sebevědomé plány pořadatelů veletrhů, ovšem nyní opět dochází k tlumení optimismu. Pořadatelé berlínského veletrhu IFA vydali prohlášení, že oproti původním předpokladům se letošní ročník neuskuteční, a to překvapivě ani v žádné online formě.

Důvody zrušení letošního veletrhu IFA asi není nutné zmiňovat, podle pořadatelů je na vině zejména nová mutace nemoci COVID-19 objevená v jihovýchodní Asii a také nejistota v rychlosti zavedení očkovacích programů v jednotlivých zemích. I když je v mnoha zemích nemoc COVID-19 pod relativní kontrolou, v jiných destinacích je naopak na vzestupu. Veletrh IFA je přitom postaven na setkávání lidí z celého světa a z tohoto důvodu by mohlo být jeho konání potenciálně nebezpečné.

We planned, hoped and tried to make the impossible possible – and yet had to cancel #IFA2021. We're #heartbroken, but full of confidence for #IFA2022!#seeyouatIFA2022https://t.co/VzBGNTCvFA pic.twitter.com/ZvM2FCnLv1

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) May 19, 2021