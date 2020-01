Letos se prodá 200 milionů 5G smartphonů. Polovinu si chce ukousnout Huawei

V loňském roce se na trhu objevily první ohebné smartphony, a také první telefony schopné připojit se k sítím páté generace. V obou případech se jednalo o kapku v moři, v letošním roce se ale těchto zařízení objeví mnohonásobně více. Agentura Goldman Sachs například predikuje, že se v letošním roce globálně prodá 200 milionů 5G telefonů.

Velké plány čínských výrobců

Zatímco u loňských modelů byla 5G konektivita omezená na vlajkové modely, a ještě za příplatek, letos by se měla u vybraných smartphonů stát nedílnou součástí a měla by se objevit i u levnějších modelů. Firmy do 5G pumpují velké peníze, šéf Xiaomi Lei Jun například hovoří o investicích ve výši 7 miliard USD (asi 160 miliard korun) do 5G, AI a IoT v následujících pěti letech. Jenom letos chce Xiaomi představit 10 různých 5G smartphonů.





Velké plány má i Huawei, čínská firma chce v tomto roce expedovat 100 milionů 5G telefonů, a to pouze na čínském trhu, kde je 5G infrastruktura nejrozvinutější – na konci letošního roku by mělo Čínu pokrývat sítí 5G přes milion vysílačů.

Zatím vede Samsung

Pozadu nechce zůstat ani Samsung, který byl v loňském roce v prodeji 5G telefonů nejúspěšnější. Korejský gigant se ve výroční statistice pochlubil, že loni prodal 6,7 milionů 5G smartphonů, což je 54 procent z celkového množství. Samsung uvedl na trh celkem 5 smartphonů s podporou nejnovějších sítí – Galaxy S10 5G, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy A90 5G a Galaxy Fold 5G. V prvním kvartále letošního roku chce Samsung navíc uvést první 5G tablet – Galaxy Tab S6 5G.