Letos se možná dočkáme remasterů klasických her se Super Mariem

Letos uplyne 35 let od vydání legendární klasiky Super Mario Bros. a Nintendo by toto výročí mohlo oslavit ve velkém stylu. Podle neoficiálních zpráv chystá japonský videoherní gigant na tento rok hned několik titulů se svou ikonickou postavičkou, včetně remasterovaných verzí některých klasických her.

Remasterována by měla být – pro konzoli Switch – většina her vlajkové řady Super Mario, včetně titulů Super Mario 64 z roku 1997, Super Mario Sunshine (2002) a Super Mario Galaxy (2007). Nintendo prý letos vydá i nový díl řady Paper Mario a deluxe verzi sedm let staré hry Super Mario 3D World, která by měla obsahovat mimo jiné několik nových úrovní.