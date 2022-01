Letecký průmysl má problémy s 5G, kvůli nové technologii ruší lety

Pokud jste někdy letěli letadlem, jistě vám neunikla výzva, abyste před startem či přistáním vypnuli svá elektronická zařízení. Obavy z potenciálního rušení, které by mohlo zmařit hladký odlet či přistání, mají spíše preventivní charakter, nicméně pravděpodobnost nechtěného rušení zde stále je.

Právě potenciální rušení vlivem rozšiřování sítě 5. generace v pásmu C je příčinou, proč některé letecké společnosti zrušily své lety do Spojených států – kupříkladu Emirates, Air India, ANA a Japan Airlines. Nejen tyto společnosti mají totiž obavy, že by signál 5G mohl negativně ovlivnit přístroje, konkrétně radarové výškoměry, na palubách letadel Boeing 777. Jiné společnosti jako například Lufthansa, Singapore Airlines či Austrian Airlines raději do Spojených států přestaly posílat Boeingy 777 a nahradily je jinými letadly, například Boeingy 747-8 či 747-400.

Ačkoli tyto společnosti měly 5G službu v rámci pásma C zavést již v prosinci, na žádost Federálního úřadu pro letectví ji dvakrát odložily. Tento čas měl sloužit k dosažení dohody mezi mobilními operátory, federálními úřady a leteckými společnostmi o tom, jak má být zavádění řešeno. K dohodě nicméně všechny strany doposud nedospěly.

Některé společnosti ruší lety na americká letiště

Nejjasnější vyjádření poskytla společnost Emirates, která má největší flotilu Boeingů 777 na světě. Pro agenturu Reuters uvedla, že od 19. ledna až do odvolání ruší lety do měst Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, Orlando, San Francisco a Seattle, přičemž bude obsluhovat pouze letiště v Los Angeles a hlavním městě Washingtonu, DC.

V souvislosti s touto kauzou už oznámili američtí operátoři AT&T a Verizon, že pozastaví rozšiřování sítě 5G poblíž některých letišť. Celá situace bude danými odvětvími rezonovat do té doby, než Federální výbor pro telekomunikace vydá rozhodnutí o vlivu 5G na výškoměry.